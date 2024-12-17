Karacasu Belediyesi, vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bahçeköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen kilitli parke taşı döşeme işlemi, program dahilinde diğer mahallelerde de devam edecek.

Yol çalışmalarına hız kesmeden devam

Aydın’ın Karacasu ilçesi, yol bakım ve yenileme çalışmalarıyla dikkat çekiyor. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde başlatılan çalışmalar kapsamında, Bahçeköy Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme işlemi başladı. Vatandaşların ulaşımda konforlu ve güvenli yollara kavuşması hedefleniyor. Karacasu Belediyesi ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmalar, hem mahalle sakinlerinin taleplerini karşılıyor hem de bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

“Diğer mahallelerde de devam edecek”

Konuya ilişkin Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yol yapım çalışmaları kapsamında Bahçeköy Mahallemizde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlanmıştır. Belirlenen program dahilinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizde de aralıksız devam edecektir."

Vatandaşlardan tam not

Bahçeköy Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, belediyeye teşekkür etti. İlçe sakinleri, uzun süredir ihtiyaç duyulan bu tür hizmetlerin mahallelerine gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Karacasu Belediyesi, belirlenen program çerçevesinde tüm mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdüreceğini vurguluyor. Belediye yetkilileri, yolların daha modern ve güvenli hale getirilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.