Galatasaray, Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, kadrosunda yapacağı değişikliklerle tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamayı planlıyor. En çok konuşulan isim ise Victor Osimhen oldu. Napoli'den kiralanan Nijeryalı golcü, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Newcastle United, Osimhen için yeni bir hamle yaptı.

Osimhen için Newcastle United'den yeni hamle

Galatasaray’ın bu sezon Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen, harika performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, İngiltere'nin önde gelen futbol sitelerinden Caught Offside’da yer alan haberlere göre, Newcastle United, Osimhen’i transfer etmek için yeni bir girişimde bulundu.

Chelsea’nin de gündeminde

Newcastle United dışında bir diğer dev kulüp olan Chelsea’nin de Victor Osimhen’e ilgisi olduğu bildirildi. Ancak Osimhen’in, Chelsea yerine Newcastle United’ı çok daha cazip bir proje olarak görebileceği ve İngiltere'nin Newcastle United takımına transfer olabileceği kaydedildi.