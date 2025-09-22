Aydın Büyükşehir Belediyesi, kış sezonu için yağış ve su birikintilerini önlemek amacıyla altyapı çalışmaları yaparak, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına önlemler alıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kış sezonuna hazırlıklarını tamamlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, yaklaşan kış sezonu öncesi olası olumsuzluklara karşı hazırlık çalışmalarına başladı. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atabilecek yağışlara karşı önlemler alıyor.

Aydın’ın dört bir yanında yürütülen çalışmalarda, yağmur suyu hatları, ızgaralar, mazgallar ve rögarların temizlikleri titizlikle yapılıyor. Aynı zamanda, yollarda oluşabilecek çamur birikintilerine karşı da müdahalede bulunuluyor. Bu önlemler, kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı Aydın'ı hazırlıklı hale getiriyor.

Belediye ekipleri koordineli çalışıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ASKİ ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar, vatandaşlardan büyük takdir topladı. Ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış hazırlıkları konusunda gereken tüm önlemleri alarak, Aydın’ı olası afetlere karşı güvence altına almayı amaçlıyor.

Vatandaşlar teşekkür etti

Çalışmaların hızla tamamlanmasından memnun olan Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Belediye, vatandaşların güvenliğini sağlamak için altyapı çalışmalarına özen gösterdiğini vurguladı.