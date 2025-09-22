Kütahya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Samet Ter, memleketi Uşak'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Samet Ter (36), memleketi Uşak'ın Ulubey ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin acısı ise gözyaşlarıyla taçlandı.

Cenazesi memleketine getirildi

Kazanın ardından, Samet Ter'in cenazesi memleketi Uşak'ın Ulubey ilçesi Karacahmet köyüne getirildi. Ailesi, cenazeyi evlerinde karşıladı ve helallik aldı. Ardından Türk bayrağına sarılı tabut, Karacaahmet Camisi'ne götürüldü.

Cenaze törenine, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu katıldı. Ter'in ailesi, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamazken, Ter'in annesi Filiz Ter ve kardeşleri de duygusal anlar yaşadı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının ardından, Samet Ter'in cenazesi Karacahmet köyü mezarlığında toprağa verildi. Ter'in cenazesi, kazanın ardından yapılan tüm resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından son görevini yerine getirmek için ailesi ve yakınları tarafından uğurlandı.

Kazanın Detayları

Polis memuru Samet Ter'in kullandığı motosiklet, Gediz-Altıntaş kara yolu Sazköy mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K.'nin kullandığı karavan ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ter, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.