Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yol yenileme çalışmalarına başladı. Kent genelinde altyapıyı güçlendirme ve ulaşımı daha güvenli hale getirme hedefiyle sürdürülen çalışmalarda, caddenin kazı işlemleri tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Sürüş güvenliği ön planda olacak

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, sıcak asfalt serimi yapılacak Mevlana Caddesi’nde son aşama olarak sürüş güvenliği için yol çizgileri ve yönlendirme logoları da yenilenecek. Cadde, modern ve güvenli yapısıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çerçioğlu: “Tüm ilçelerimizde hizmete devam”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yol yapım ve yenileme çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdüğünü belirtti. Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.