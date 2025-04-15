Newcastle ile Crystal Palace, 16 Nisan Çarşamba günü saat 21:30’da beIN Sports ve beIN Connect platformlarında canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

Newcastle–Crystal Palace maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’de heyecan 33. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Newcastle ile Crystal Palace, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü St. James' Park’ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:30’da başlayacak.

Maç, beIN Sports ekranlarından ve beIN Connect dijital platformundan şifreli olarak yayınlanacak.

Yayın bilgileri ve platform detayları

Yayıncı Platform Kanal / Uygulama Yayın Şekli beIN Sports beIN Sports 3 HD Şifreli Dijital Platform beIN Connect Şifreli

beIN Connect, web, mobil ve akıllı TV uygulamaları üzerinden üyelikle erişilebilen dijital yayın servisidir.

Maçın detayları

Maç Günü: 16 Nisan 2025, Çarşamba

Başlama Saati: 21:30 (TSİ)

Stadyum: St. James' Park – Newcastle

Yayın: beIN Sports 3, beIN Connect

beIN Sports Frekans Bilgileri

beIN Sports kanallarına Türksat 4A üzerinden ulaşılabilir. Şifreli yayınlar için Digiturk aboneliği gereklidir. Canlı yayını beIN Connect üyeleri de çevrim içi olarak izleyebilir. Ayrıntılı frekans bilgileri için resmi beIN Sports Türkiye sitesi ziyaret edilebilir.