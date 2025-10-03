CHP’Lİ EVRİM KARAKOZ’DAN İKTİDARA ÇAĞRI: “PAMUK FİYATI 50 LİRA OLMALI, DESTEKLER ARTMALI”

CHP’Lİ KARAKOZ: “DÜNYANIN EN KALİTELİ PAMUĞUNU ÜRETEN ÇİFTÇİMİZ HAK ETTİĞİ DESTEKLERİ ALAMIYOR”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz pamuk üretiminin her geçen yıl gerilediğine ve pamuk üreticisinin zor durumda olduğuna dikkat çekerek, “Pamuk üretimine devam edilebilmesi için bu yıl pamuk fiyatı en az 50 lira olarak açıklanmalı ve destekler artırılmalıdır.” dedi.

Aydın Koçarlı’da CHP İlçe Başkanı Hasan Akın ile birlikte pamuk tarlasında üreticileri ziyaret eden Karakoz, yaklaşan pamuk hasadı öncesinde üreticilerin sorunlarını yerinde tespit ederek taleplerini dinledi.

“MALİYETLER KATLANIYOR, PAMUK FİYATLARI YERİNDE SAYIYOR”

Evrim Karakoz pamuk üreticilerinin kuraklık ve artan maliyetler nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Mevsim şartları ortada, ciddi bir kuraklık var. Bu sene özellikle pamuk üreticilerimiz kuraklıktan dolayı mağdur oldu. Diğer yandan gübrede, ilaçta, sulama maliyetlerinde geçen seneye göre neredeyse yüzde 100’ün üzerinde artışlar var. Ama pamuk fiyatları dört yıldır aynı. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamıyor, çiftçimiz kazanamıyor.” dedi.



“PAMUK ÜRETİCİSİ TARLASINI, EKİPMANLARINI SATMA NOKTASINA GELDİ”

Dünyanın en kaliteli pamuğunun üretildiği Aydın’da pamuk eken çiftçi sayısının gitgide azaldığına dikkat çeken Karakoz, “Pamuk üreticilerimiz zor şartlar nedeniyle pamuk ekimini bırakma noktasına geldiler. Pamuk yetiştirmek çok emek isteyen bir iş. Pamuk para etmediğinden çiftçilerimiz bir sene evini satıyor, bir sene tarlasını satıyor. Böyle devam ederse ekipmanlarını da satacak. Bir çiftçi pamuk ekmeyi bırakırsa sonrasında pamuk ekmek istese çok zorlanacak. Üretime geri dönemeyecek.” dedi.

“AKP İKTİDARI YILLARDIR ÜRETİCİNİN HAKKI OLAN DESTEKLERİ VERMİYOR”

CHP’li Karakoz, pamuğa verilen desteklerin diğer tarım ürünlerine verilen destekler gibi çok yetersiz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yasalarımızda deniyor ki ‘gayrisafi milli hasılanın en az yüzde 1’i çiftçiye ve hayvancıya destek olarak verilmelidir.’ Maalesef çok uzun yıllardır çiftçiye ve hayvancıya verilen destekler bu yüzde 1’i bırakın binde 1’lere düşmüş durumda. AKP iktidarı çiftçiyi ve hayvancıyı görmezden geliyor. Üreticiye ‘ekimi dikimi bırakın’, ‘çiftçiliği, hayvancılığı bırakın’ demedikleri kaldı.”

“TARIM BAKANI ÜRETİMDEN DEĞİL, İTHALATTAN YANA”

“Buradan Tarım Bakanı‘na seslenmek istiyorum ama Tarım Bakanı maalesef tarımdan anlamıyor. Tarım Bakanı Türkiye’den üretimden yana değil; dışarıdan ithalattan yana. Ne üretirsek üretelim fiyat olarak en pik zamanına geldiğinde bir bakıyoruz sıfır gümrük vergileri ile ithalat yapılıyor. İşte geçenlerde ayçiçeğinde aynı sıkıntıyı yaşadık.”

“ÜRETENE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

“Çiftçimiz, hayvancımız üretime devam etmek istiyor. Ama gerek artan maliyetler gerekse ürünlerinin para etmemesi yüzünden insanlar artık çiftçilikten hayvancılıktan uzaklaşıyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde üretmek zorundayız; tarıma, hayvancılığa sahip çıkmak zorundayız. Çünkü Büyük Önderimiz Atatürk’ün de dediği gibi kalkınmanın temeli tarımdan geçiyor. Ancak iktidardan bu isteği, bu planlamayı, bu arzuyu maalesef göremiyoruz.”

“PAMUK FİYATI EN AZ 50 LİRA OLMALI”

“Buradan iktidara sesleniyoruz; dünyanın en kaliteli pamuğu Aydın’da yetişiyor ve bu pamuk üretimi yıl ve yıl aşağıya doğru gidiyor. Pamukçularımızı desteklemek zorundayız. Bu sene pamuk fiyatını en az 50 TL olarak belirleyin. Pamukçumuz kazanmaya devam etsin, ülkemiz kazanmaya devam etsin.”