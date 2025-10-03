Kazıcı, babasının kalp krizi geçirmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil. Ufak bir rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye yattı, hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz. İlginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz.”

Bu açıklamayla birlikte İlber Ortaylı’nın sağlık durumunun kritik olmadığı, yalnızca doktor kontrolü altında bulunduğu kesinleşmiş oldu. Ailesi, kamuoyundan anlayış ve hassasiyet beklediklerini vurguladı.