Aydın'da bulunan tarihi eserlerin korunması amacıyla 1973 yılında Efeler ilçesinde açılan Aydın Müzesi'nin eski binası, bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Müze, 1959 yılında bir ilkokul odasında kurulmuş ve daha sonra 23 Nisan 1973'te Hasan Efendi Mahallesi'nde yeni bir binaya taşınmıştı.

40 yıl faaliyetteydi

Eski müze binası, 40 yıl boyunca ziyaretçilere açık kaldıktan sonra 2012 yılında yeni Aydın Arkeoloji Müzesi'nin açılmasıyla birlikte terk edildi. Ancak o günden beri binada herhangi bir bakım yapılmadı.

Vatandaşlar, binanın içindeki eski günlerine nazaran kapı ve camlarının kırık, duvarlarının dökülmüş halini görünce büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirtiyorlar. Aydın Müzesi'nin tarih ve kültür mirasını koruma adına önemli bir yer olduğunu vurgulayan vatandaşlar, eski binanın bu şekilde terkedilmiş olmasının Aydın şehrine yakışmadığını ifade ediyorlar.

Müzenin eski binasının restore edilerek yeniden kullanıma açılması veya koruma altına alınması gerektiğini dile getiren Aydınlılar, yetkililerden konuya duyarlılık göstermelerini ve tarihi mirasa sahip çıkmalarını bekliyor.