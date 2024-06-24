Gölcük Belediyesi'nin Değirmendere yaz etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası heyecanı bu yıl 12-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yaşanacak.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, yaz etkinlikleri bu yıl da ilçede dolu dolu geçecek. Etkinlikler kapsamında her yıl düzenlenen Kum Futbol Turnuvası ise 12-13-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Değirmendere sahilinde her yıl büyük heyecana sahne olan turnuvada 32 takım katılabilecek. Turnuvaya takımlar; 4 as ve 3 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşacak. Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı spor tesislerinde çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvaya kayıtlar ise başladı.

Turnuvaya başvurular; Gölcük Belediyesi Spor Birimi’nin 0542 495 09 65, Değirmendere Zabıta İrtibat Bürosu’nun 0262 426 31 98 numaralı telefonlarından bilgi alıp kayıt oluşturabilecek.