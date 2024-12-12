Aydın’ın Köşk ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında meydana gelen heyelan, büyük kayaların karayoluna yuvarlanmasıyla ulaşımı aksattı. Ancak, olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Olayın detayları

Bugün saat 11.30 sıralarında, Aydın ile İzmir arasındaki Çingenuçtu mevkiinde büyük bir heyelan meydana geldi. Yağışların etkisiyle dağdan kopan dev kayalar, büyük bir gürültüyle karayoluna yuvarlandı. Yolda herhangi bir araç ya da yaya bulunmadığı için faciadan dönüldü.

Yol kapanması ve ekiplerin müdahalesi

Heyelan nedeniyle karayolu tamamen kapanırken, olayın ardından bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine sevk edilen ekipler, yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı. Bu esnada yolda uzun araç kuyrukları oluştu.