Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, kış saati uygulamasının kaldırılmasının toplumda yarattığı sorunlara dikkat çekmek ve bu uygulamanın geri getirilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir imza kampanyası düzenliyor. İzmir’in Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Torbalı, Aliağa gibi birçok ilçesinde açılacak stantlarla vatandaşlara bu konuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kış saati uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini savunan Zafer Partisi, bu değişikliğin toplum üzerindeki etkilerini, enerji tasarrufu ve yaşam kalitesine katkılarıyla birlikte İzmirlilere anlatacak. Vatandaşlardan imza desteği toplayarak konunun kamuoyunda daha geniş bir şekilde tartışılmasını ve çözüme ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

"Zafer Partisi olarak kararlıyız"

Mevcut uygulamanın, özellikle kadınlar ve çocuklar için oluşturduğu güvenlik tehdidine vurgu yapan açıklamada, Zafer Partisi şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi Olarak Sesleniyoruz: Karanlık Sokaklar Kadınlarımız ve Çocuklarımız İçin Tehlikedir!

Milyonlarca kaçak sığınmacının bulunduğu, asayişin sağlanamadığı ülkemizde, kadınlarımızın ve çocuklarımızın sabahın zifiri karanlığında okula ve işe gitmeye mecbur bırakılması, kabul edilemez bir ihmal ve güvensizliktir. Mevcut saat uygulaması, halkımızın güvenliğini riske atan bir inattan ibarettir ve artık sona ermelidir.

Bir kişinin inadı, milyonlarca Türk vatandaşını sabah karanlığında yollara düşmek zorunda bırakıyor. Bu durum ne akla ne mantığa ne de insanlığa sığar! Çocuklarımız, eğitim yuvalarına şafak operasyonuna gider gibi değil, gün ışığında güvenle gitmelidir.

Zafer Partisi olarak kararlıyız:

Kış saati uygulaması geri getirilmeli ve halkımızın güvenliği öncelik haline gelmelidir. Türk Milleti, karanlıkta kalmaya mahkûm değildir.

Karanlığa karşı Zafer’in meşalesiyle yürüyelim ki çocuklarımız aydınlık bir gelecekte büyüsün!

Karanlıkla mücadele eden Türk Milleti, Zafer ile aydınlanacaktır!"

Kampanya takvimi

İmza kampanyası kapsamında Zafer Partisi, 12-15 Aralık 2023 tarihleri arasında İzmir’in farklı ilçelerinde stantlar kuracak. İşte kampanyanın gerçekleşeceği ilçeler ve tarihleri:

12 Aralık Perşembe: Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Torbalı

Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Torbalı 13 Aralık Cuma: Aliağa

Aliağa 14 Aralık Cumartesi: Gaziemir, Konak, Karabağlar, Ödemiş

Gaziemir, Konak, Karabağlar, Ödemiş 15 Aralık Pazar: Seferihisar, Menemen, Menderes, Tire