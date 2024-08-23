Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarını gece saatlerinde de devam ettirdi. Tatil sezonunda turist akınına uğrayan otogarda gerçekleştirilen bu kapsamlı temizlikle terminal, temiz ve düzenli bir görünüm kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmaları sonucunda, Aydın’ın önemli ulaşım noktalarından biri olan otogar, pırıl pırıl hale getirildi. Çalışmaların yoğunluğu ve gece boyunca devam etmesi, terminalin vatandaşların ve turistlerin konforu için önemini vurguladı.

Başkan Çerçioğlu'ndan temizlik vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelindeki temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Çerçioğlu, “Ekiplerimiz gece-gündüz demeden kentimizi temiz ve güvenli tutmak için yoğun bir çaba içinde. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için temizlik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.