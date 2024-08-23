İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, hırsızlık suçundan 23 yılın üzerinde hapis cezası bulunan bir zanlı ve silah ticareti yapan bir kişi yakalandı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda, şüpheliler belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilenler

Hırsızlık suçundan uzun süredir aranan U.Ç. ve silah ticareti yaptığı belirlenen Ş.E., yapılan operasyonlarda kıskıvrak yakalandı. Silah ticareti yaptığı tespit edilen Ş.E.’nin evinde gerçekleştirilen aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 80 fişek ele geçirildi.

Zanlılar emniyete sevk edildi

Gözaltına alınan U.Ç. ve Ş.E., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonların ardından, zanlıların adli süreçlerinin devam edeceği bildirildi.