Bordo-mavili kulüp, yeni sezon öncesi orta saha gücünü artıracak önemli bir transfer gerçekleştirdi.

10 Numara pozisyonu güçleniyor

Trabzonspor, uzun süredir arayışta olduğu 10 numara pozisyonu için Fransa Ligue 1'de forma giyen 23 yaşındaki Muhammed Cham ile anlaşma sağladı. Cham, hücumdaki yaratıcılığı ve oyun kurma yetenekleriyle dikkat çeken bir oyuncu olarak biliniyor. Bu transferin, Trabzonspor'un hücum hattına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

İmza yarın Trabzon'da atılacak

Yapılan anlaşma çerçevesinde Muhammed Cham, yarın Trabzon’a gelerek kendisini bordo-mavili renklere bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Genç oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte Trabzonspor'un yeni sezona daha iddialı girmesi hedefleniyor.