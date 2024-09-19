Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Söke-Ağaçlı yolunda saat 20.00 civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Yahya G. yönetimindeki 09 ADN 44 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Yakup Önkal’ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yakup Önkal yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Önkal, hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen motosiklet sürücüsü Yakup Önkal yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.