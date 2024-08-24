Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yem bitkileri desteği için üreticilerin tarlalarını inceledi.
Tarla kontrolleri detaylı şekilde yapıldı
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, destekleme programı kapsamında başvuruda bulunan çiftçilerin tarlalarını yerinde inceledi. Ekim alanlarının uygunluğu ve bitkilerin gelişim durumu değerlendirildi.
Destek almaya hak kazananlar belirlenecek
Tarla kontrollerinde çiftçilerin yem bitkileri üretim yöntemleri ve tarımsal uygulamaları gözden geçirildi. Bu değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanan üreticiler belirlenecek.
Editör: Sezin Türkyılmaz