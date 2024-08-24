Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yem bitkileri desteği için üreticilerin tarlalarını inceledi.

Tarla kontrolleri detaylı şekilde yapıldı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, destekleme programı kapsamında başvuruda bulunan çiftçilerin tarlalarını yerinde inceledi. Ekim alanlarının uygunluğu ve bitkilerin gelişim durumu değerlendirildi.

Destek almaya hak kazananlar belirlenecek

Tarla kontrollerinde çiftçilerin yem bitkileri üretim yöntemleri ve tarımsal uygulamaları gözden geçirildi. Bu değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanan üreticiler belirlenecek.

Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

A W273622 03

A W273622 02

Editör: Sezin Türkyılmaz