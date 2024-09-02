Aydın'da tarımsal üretimle ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2025-2027 yıllarını kapsayan yeni bitkisel üretim destekleme modeli, il ve ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla çiftçilere tanıtılmaya başlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren karar çerçevesinde, bitkisel üretime yönelik desteklemelerle birlikte çeşitli tarımsal destekler de gündeme geldi. Bu yeni modelin amacı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üretim planlamasına katkıda bulunmak, verim ve kaliteyi artırmak, çevreci yaklaşımları teşvik etmek ve uygulanan politikaların etkinliğini artırmak olarak belirlendi.

Yatırım ve koruma hedefleri

Yeni destekleme modeli, ülke ihtiyacının yurtiçi üretimle karşılanmasını amaçlayarak, verim ve kalitenin artırılmasına yönelik stratejiler sunuyor. Ayrıca, kayıtların güncel tutulması, maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuz koşullardan üreticilerin korunması da bu modelin hedefleri arasında yer alıyor.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları başladı

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni destekleme modelinin üreticilere etkili bir şekilde tanıtılması için çalışmalarına hız verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Muhtarlarımıza ve üreticilerimize bitkisel üretimle ilgili yeni destekleme modelini anlatmak amacıyla sahada aktif olarak çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda Alanlı ve Gödrenli Mahalleleri'ni ziyaret ederek, üreticilerimizle ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Bilgilendirme toplantılarında, soruları yanıtladık ve modelin detayları hakkında bilgi verdik" denildi.