



İstanbul'da düzenlenen şampiyona

28-31 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, çeşitli yaş ve kategorilerdeki sporcuların katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Emniyet Müdür Yardımcısı üçüncü oldu

51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, 45 yaş üstü kategoride mücadele etti. Jüri değerlendirmesi sonucunda Uygur, zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncü oldu.

Uzun süren hazırlık süreci

Türker Uygur’un bu önemli başarıya ulaşmak için uzun bir süre boyunca disiplinli bir şekilde hazırlandığı öğrenildi. Yarışma boyunca sergilediği performans, büyük beğeni topladı.