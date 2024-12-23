Aydın Ticaret Borsası, Balıkesir Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege, Marmara ve Trakya Bölge Borsaları İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıya, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ve Cihan Can da katıldı.

Bölgesel işbirliği ve ortak hedefler gündemde

Toplantıda, bölge borsalarının mevcut faaliyetleri ve bu faaliyetlerin etkilerini artırmak amacıyla yapılabilecek iş birliği fırsatları üzerinde duruldu. Tarım ve ticaret sektörlerinde karşılaşılan güncel zorlukların ele alındığı toplantıda, sürdürülebilir büyüme ve gelişim için yapılması gereken adımlar konuşuldu. Ayrıca, inovatif yaklaşımlar, ortak projeler ve bilgi paylaşımı gibi stratejik konular da gündemde yer aldı.

Fevzi Çondur: "Birlikte hedeflere ulaşacağız"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, bölgesel iş birliğinin sadece borsalar için değil, tarım ve ticaret sektörlerinin gelişimi için de kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Bu toplantılar, mevcut faaliyetlerimizi gözden geçirmek ve ortak akıl doğrultusunda yeni projeler geliştirmek adına önemli fırsatlar sunuyor. Aydın Ticaret Borsası olarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak her türlü iş birliğini destekliyoruz ve sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atmayı sürdürüyoruz” dedi. Çondur, Balıkesir Ticaret Borsası’na da ev sahiplikleri için teşekkür etti.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacak

Aydın Ticaret Borsası heyeti, bu tür toplantıların düzenli olarak yapılmasının önemine dikkat çekerek, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak hedeflere ulaşılması adına kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Toplantıda, gelecekteki iş modelleri ve sektörel kalkınma stratejileri üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.