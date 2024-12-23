Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heyet, Edremit Ticaret Odası’nı (ETO) ziyaret etti. Ziyaret sırasında, her iki kurumun faaliyetleri, bölgesel iş birliği olanakları ve tarıma dayalı sanayi sektöründeki güncel ekonomik konular ele alındı. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Meclis Başkanı Bayram Kayahan tarafından karşılanan heyet, tarım sektöründeki zorluklar ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Tarımsal üretim ve katma değerli adımlar üzerine istişareler

Ziyaretin ilk bölümünde, tarım sektöründe karşılaşılan zorluklar, üretici destekleri ve sektörel stratejiler üzerine yoğunlaşıldı. Fevzi Çondur, “Bu verimli görüşmelerde, bölgelerimizdeki ticaret ve tarım sektörlerini daha ileriye taşıyacak stratejiler geliştirdik. Üyelerimize daha fazla katma değer sunmak ve tarımsal üretimde kaliteyi artırmak için atılacak adımları değerlendirdik” şeklinde açıklama yaptı.

Coğrafi işaretler ve markalaşma çalışmaları öne çıktı

Ziyaretin ikinci bölümünde, Aydın Ticaret Borsası ve Edremit Ticaret Odası’nın coğrafi işaretli ürünler konusundaki çalışmaları masaya yatırıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Projesi kapsamında pilot kurumlar olarak seçilen bu iki kurum, coğrafi işaretlerin yerel üreticilere sunduğu faydaları ve bu ürünlerin uluslararası düzeyde tanıtımını artırma fırsatlarını tartıştı. Fevzi Çondur, “Coğrafi işaretlerin markalaşması, yerel ekonomiyi desteklemenin yanı sıra ülkemizin tarımsal mirasını uluslararası düzeyde temsil ediyor” dedi.

Gelecek için ortak projeler planlanıyor

Ziyaret, Aydın Ticaret Borsası ile Edremit Ticaret Odası arasında tarımsal üretim, sürdürülebilir kalkınma ve markalaşma konularında iş birliğine zemin hazırladı. Gelecekte yapılacak ortak projeler üzerine önemli fikir alışverişlerinde bulunuldu ve atılacak adımlar planlandı.