Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2024 Salı günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.
İşte kesintilerin detayları:
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3178322
- Saat : 9:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafapaşa Mh. ( Çakıl Sk. Alize Sk. Çakıl Sk. Alize Sk. )
Beşeylül Merkez Mh.
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3179020
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ericek Mh. ( Ericek Sk. Ericek Sk. )
Taşoluk Mh. ( Taşoluk Sk. Taşoluk Sk. )
Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. Yeşildere Sk. )
Sarıcaova Mh. ( Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. )
Muratdağı Mh.
Gündoğan Mh. ( GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU Gündoğan Sk. GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU Gündoğan Sk. )
Musakolu Mh. ( Musakolu Sk. MUSAKOLU KÖY YOLU Musakolu Sk. MUSAKOLU KÖY YOLU )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3179033
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalıköy Mh. ( Yalıköy Küme Evleri Yalıköy Küme Evleri Atatürk Cd. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Ebecik Cd. Aslı Cd. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3179041
- Saat : 8:30 - 9:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalıköy Mh. ( Okul Sk. Papatya Sk. Park Sk. İsmail Hakkı Sk. Ceylan Sk. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. Okul Sk. Papatya Sk. Park Sk. İsmail Hakkı Sk. Ceylan Sk. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. )
Mersindere Mh. ( 3624. Sk. 3624. Sk. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3179042
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalıköy Mh. ( Gül Sk. Şafak Sk. Toprak Cd. Yalıköy Küme Evleri Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Demirci Sk. Gap Cd. Karanfil Sk. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3179043
- Saat : 15:30 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalıköy Mh. ( Dilek Sk. 3629. Sk. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. Okul Sk. Papatya Sk. Park Sk. İsmail Hakkı Sk. Gül Sk. Şafak Sk. Toprak Cd. Yalıköy Küme Evleri Ceylan Sk. )
Mersindere Mh. ( 3624. Sk. )