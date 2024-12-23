Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık 2024 Salı günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

İşte kesintilerin detayları:

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3178322

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafapaşa Mh. ( Çakıl Sk. Alize Sk. Çakıl Sk. Alize Sk. )

Beşeylül Merkez Mh.

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179020

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ericek Mh. ( Ericek Sk. Ericek Sk. )

Taşoluk Mh. ( Taşoluk Sk. Taşoluk Sk. )

Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. Yeşildere Sk. )

Sarıcaova Mh. ( Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. )

Muratdağı Mh.

Gündoğan Mh. ( GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU Gündoğan Sk. GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU Gündoğan Sk. )

Musakolu Mh. ( Musakolu Sk. MUSAKOLU KÖY YOLU Musakolu Sk. MUSAKOLU KÖY YOLU )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179033

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Yalıköy Küme Evleri Yalıköy Küme Evleri Atatürk Cd. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Ebecik Cd. Aslı Cd. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179041

Saat : 8:30 - 9:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Okul Sk. Papatya Sk. Park Sk. İsmail Hakkı Sk. Ceylan Sk. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. Okul Sk. Papatya Sk. Park Sk. İsmail Hakkı Sk. Ceylan Sk. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. 3624. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179042

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Gül Sk. Şafak Sk. Toprak Cd. Yalıköy Küme Evleri Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Demirci Sk. Gap Cd. Karanfil Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179043

Saat : 15:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Dilek Sk. 3629. Sk. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. Okul Sk. Papatya Sk. Park Sk. İsmail Hakkı Sk. Gül Sk. Şafak Sk. Toprak Cd. Yalıköy Küme Evleri Ceylan Sk. )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. )