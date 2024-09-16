Aydın Ticaret Borsası, personelinin iş süreçlerinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla önemli bir adım atarak "Sürekli İyileştirme (Kaizen) Eğitimi" düzenledi. Brainy Academy Eğitmeni Mehmet Geçgel'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen online eğitimde, Kaizen felsefesinin temel prensipleri ve uygulama teknikleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Kaizen felsefesi ve sürekli iyileştirme

Eğitimde, Kaizen felsefesinin iş süreçlerine entegrasyonu ve sürekli iyileştirme yöntemleri üzerinde duruldu. Eğitmen Mehmet Geçgel, Kaizen’in iş akışlarını nasıl optimize ettiğini ve verimliliği nasıl artırdığını ayrıntılarıyla açıkladı. Katılımcılar, Kaizen felsefesinin temel prensiplerini ve bu prensipler doğrultusunda yürütülen iyileştirme süreçlerini öğrendi.

Uygulamalı eğitim: Vaka analizi ve sorun giderme

Eğitim sırasında, Kaizen’de kullanılan araçlar hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Mehmet Geçgel, balık kılçığı diyagramı, 5 neden analizi ve Pareto tekniği gibi sürekli iyileştirme araçlarını örnek vaka üzerinde gösterdi. Bu araçların iş süreçlerinde nasıl uygulanacağı ve sorunların nasıl çözüleceği hakkında detaylı bilgi sağlandı.

Ekip rolleri ve katılımcı yaklaşım

Kaizen uygulamalarındaki ekip rollerine özel önem verilen eğitimde, personelin kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla etkili iyileştirme yapabilecekleri örnek videolarla desteklendi. Bu yaklaşım, personelin eğitim sürecinde daha aktif ve etkili olmalarını sağladı.

Yönetim kurulu başkanı'ndan teşekkür ve vizyon

Eğitimin ardından değerlendirmelerde bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Kaizen felsefesinin iş süreçlerine entegrasyonunun yalnızca verimliliği artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda sürekli iyileşme kültürünü kurumda daha da pekiştireceğini vurguladı. Çondur, eğitimi gerçekleştiren Mehmet Geçgel’e ve katılan tüm personele teşekkür etti ve kurum içi eğitimlere verdikleri önemi vurguladı.