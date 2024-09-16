Hafta boyunca az bulutlu bir gökyüzü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, İzmir’de Eylül ayının ortalarına doğru sıcaklık düşüşleri başladı. Yeni hafta boyunca sıcaklıkların en yüksek 31, en düşük 20 derece olması bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde meltem rüzgarlarıyla serinleyen şehirde, gün içinde yer yer bulutlu hava etkisini gösterecek.

Ceket mevsimi kapıda

Hafta başında serin hava etkisini artırıyor. Pazartesi günü, İzmirliler az bulutlu bir gökyüzü ve serin bir sabaha uyanacak. Bu durum, "ceket mevsimi" olarak bilinen sonbahar başlangıcını hissettirmeye başladı.

Gün içi sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak

Hafta boyunca sıcaklıklar gün içinde 30 dereceyi bulurken, geceleri serin hava etkisini sürdürecek. MGM verilerine göre, bu hafta İzmir sakinlerini yer yer bulutlu ama genel olarak sıcaklık açısından rahat bir hava bekliyor.