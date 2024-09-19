Aydın Ticaret Borsası'ndan Kestane Üretimi Üzerine Iş Birliği

Aydın Ticaret Borsası, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İncir Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde Aydın’a gelen Arnavutluk heyeti ve FAO Türkiye temsilcilerini ağırladı. Ziyaret kapsamında, Aydın’ın kestane üretimi ve ihracatındaki potansiyeli üzerine fikir alışverişi yapılırken, ticari iş birliğini güçlendirecek yeni adımlar üzerinde duruldu.

Kestane üretiminde yeni pazar fırsatları

Toplantıda, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’ın kestane üretimindeki önemli yerini vurgulayarak, bölgenin üretim süreçleri, ihracat hacmi ve katma değer yaratma potansiyeli hakkında Arnavutluk heyetine bilgi verdi. Çondur, “Kestane üretimi Aydın’ın tarımsal değerlerinin başında geliyor. Bu ziyaret, bilgi alışverişi ve iş birliği fırsatları yaratmak adına büyük önem taşıyor” dedi. Aydın Kestanesi’nin Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tesciline sahip olmasının, ürünün ticari değerini daha da artırdığını belirtti.

Sürdürülebilir tarım vurgusu

Toplantıda FAO Türkiye yetkilileri, Türkiye'nin kestane üretiminde sahip olduğu uluslararası potansiyeli nasıl daha verimli kullanabileceği üzerine fikirler sundu. FAO, özellikle sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemi ve zararlılarla mücadelede atılan adımlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, Aydın Ticaret Borsası’nın bu süreçteki rolünü takdirle karşılayan FAO temsilcileri, iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Coğrafi işaretli Aydın Kestanesi

5K1A firmasından Dilruba Ağaçcıoğlu ve Burcu Çallı, Aydın Kestanesi’nin Avrupa pazarında diğer kestanelerden ayrışan özelliklerini ve coğrafi işaret ambleminin markalaşma sürecindeki önemini anlattı. Bu sembolün ambalajlarda kullanılmasıyla ürünün tanıtımına büyük katkı sağlandığını ifade ederek, Aydın Ticaret Borsası’nın bu konudaki desteklerine teşekkür ettiler.

İki ülke arasında tarımsal iş birliği

Ziyaret kapsamında, Arnavutluk heyeti ile Türkiye arasındaki tarımsal iş birliğinin artırılması adına önemli adımlar atıldı. Özellikle kestane ticaretinde yeni pazarlara açılma ve katma değer yaratacak ürünlerin geliştirilmesi konularında ortak projeler üzerine fikir birliğine varıldı.