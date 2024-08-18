Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve destek ekiplerinin katkısıyla yapılan çalışmalar kapsamında suç ve suçlularla mücadelede önemli sonuçlar elde edildi.

Emniyet ekipleri, özellikle suç yoğunluğu yüksek bölgelerde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, Drone destekli çalışmalar ve Mobil PTS sistemleriyle denetimlerini artırdı. Uygulama noktaları arasında Tren Garı, Otogar, AVM’ler, okul çevreleri ve şehir giriş çıkışları yer aldı.

Yapılan denetimler sonucunda:

11.637 şahıs sorgulandı ve 20 aranan şahıs yakalandı.

1.980 araç sorgulandı, bunlardan 2’si hacizli ve 1’i çalıntı olarak ele geçirildi.

430 olaya müdahale edildi.

Yapılan uygulamalarda ele geçirilenler:

1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 4 fişek,

2 şahısta toplam 2 gram uyuşturucu madde,

2 şahısta toplam 17 adet uyuşturucu hap.

Mobil PTS sistemi kullanılarak 6.541 araç sorgulandı. Aydın Valiliği, güvenlik uygulamalarının etkinliğini artırmak ve suç oranlarını düşürmek için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.