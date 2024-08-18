Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerinde bugün saat 13.24 itibarıyla iki ayrı orman yangını başladı. Yava Mahallesi ve Menteşe Yeniköy Mahallesi sırtlarında etkili olan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümekte. Yangın bölgelerinde ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yangınların başladığı bölgeler

Yangınlar, Yatağan Yava Mahallesi ve Ula sınırlarındaki Menteşe Yeniköy Mahallesi sırtlarında meydana geldi. Eş zamanlı olarak başlayan yangınlar, bölgedeki ormanlık alanlarda hızla yayılmakta. Rüzgarın etkisiyle yangınların büyüme riski artıyor. Yangınların kontrol altına alınması ve daha fazla yayılmasının önlenmesi için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yangın söndürme ekipleri, bölgelerdeki ağaç ve bitki örtüsünün korunması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Hava ve kara araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriliyor. Ekiplerin amacı, yangınların daha geniş bir alana yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak.

Yangınların büyümesi riski nedeniyle çevre köylerde ve mahallelerde güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yangının etkileyebileceği alanlarda yaşayan vatandaşlar uyarılarak, güvenli bölgelerden uzak durmaları sağlanıyor. Yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra, yerel yönetimler ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bulunuyor.