Tarihe altın harflerle kazınan 29 Ekim, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği gündür.

Vali Yakup Canbolat, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda milletimizin eşitlik, adalet ve özgürlük inancının en güçlü simgesi olduğunu ifade etti. Canbolat, Cumhuriyet sayesinde kazandığımız hak ve özgürlüklerin yanı sıra birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının da teminat altına alındığını belirtti.

Vali Canbolat, yaptığı açıklamada, “Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği fedakârlıkları ve kahramanlarımızın aziz hatırasını derin bir saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi aynı kararlılık ve azimle gelecek nesillere taşımayı sürdürüyoruz” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakârlıklarıyla kazanılan Cumhuriyet’in yalnızca bir gurur kaynağı olmadığını vurgulayan Canbolat, demokrasimize sahip çıkmak, özgürlüklerimizi korumak ve adalet, eşitlik ile kardeşliğin hüküm sürdüğü bir Türkiye’yi geleceğe taşımak gerektiğini ifade etti.

Vali Canbolat, “Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin özgürlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.