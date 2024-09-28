Aydın'da veteriner hekimlerin ve davetlilerin yoğun katılımlarıyla Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nın 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 3 dönemdir başkanlık görevini üstlenen Cemil Şahin, yeni dönem için aday olmayarak bayrağı Hakan Kaya’ya devretti.

Cemil Şahin’in veda mesajı

2018 yılından bu yana Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nın başkanlığını yürüten Cemil Şahin, genel kurulda yaptığı konuşmada, “Bu görevi meslek edinmeyi asla düşünmedim. Bir nöbet görevi olarak gördüm,” diyerek veda etti. Şahin, oda çalışanlarına ve üyelerine teşekkür ederek, “Bu kutsal camiaya en ufak faydam olabilmiş ise, zerre kadar hakkım var ise sonuna kadar helal olsun,” ifadelerini kullandı.

Yeni Başkan Hakan Kaya'nın seçimi

Cemil Şahin’in başkanlık görevini devrettiği seçimlerde, Hakan Kaya'nın hazırladığı listeyle oy verme işlemi gerçekleşti. Veteriner hekimler, tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetimi belirlemek üzere yarın sandığa gidecekler. Hakan Kaya, Şahin’in üç dönem boyunca birlikte çalıştığı genel sekreterlik görevini başarıyla yürüttü.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı

Köşk Belediye Başkanı Veteriner Hekim Nuri Güler, ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum ve Aydın Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Eray Yeşilçayır gibi önemli isimlerin katıldığı toplantıda, ilk gün etkinlikleri tamamlandı. Katılımcılar, yeni yönetim için verilen destekle birlikte, Aydın Veteriner Hekimleri Odası’nın geleceği için umut dolu mesajlar verdiler.