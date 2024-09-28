İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Gölcük Gölü'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Gölün pH ve amonyum nitrat seviyelerinin yükselmesine dikkat çekilerek, balık ölümlerinin tek bir nedene bağlı olmadığı vurgulandı.

12 Eylül'de Gölcük Mahallesi'ndeki gölde meydana gelen balık ölümleri, kıyıya vuran ve su yüzeyinde kalan balıkların ihbar edilmesiyle gündeme geldi. Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birliği ekipleri, ölü balıklar ve sudan numuneler alarak inceleme başlattı. Müdürlüğün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, balıkların ölüm nedenlerine dair detaylar verildi.

Ağır Metal Kalıntısına Rastlanmadı

Açıklamada, "Gölcük Gölü'nde 12 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili alınan numune sonuçlarında, balıklarda viral bakteriyolojik enfeksiyon, pestisit, toksik madde ve ağır metal kalıntısı tespit edilmemiştir. Su analizleri sonucunda ise pH ve amonyum nitrat seviyesinin yüksek olduğu görülmüştür." denildi.

Konu uzmanlarıyla yapılan değerlendirmelere göre, balık ölümlerine neden olan faktörler arasında yağmur sonrası göle taşınan organik ve inorganik gübre kalıntıları, ani hava ve su sıcaklığı değişimleri ile göldeki su hacminin azalması gibi etkenler bulunuyor. Bu durumların göldeki pH ve amonyum nitrat seviyesinin artmasına yol açtığı belirtiliyor.