Bunlar da ilginizi çekebilir

Aydem Elektrik , Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 Eylül 2024 Pazar günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.