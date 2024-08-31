Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 Eylül 2024 Pazar günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
İşte 1 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3080546
- Saat : 12:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenecek bölgeler: Çarşı Mh. ( Serçe Sk. Alim Sk. Arık Sk. Ata Sk. Barış Sk. Dalaman Sk. Doğan Sk. Ece Sk. Eski Nazilli Cd. Gökkuşağı Sk. Gülay Sk. Güven Evler Sk. Işıl Sk. Kadife Sk. Kasım Sk. Kuran Kursu Sk. OSMAN AKÇA Kıvılcım Sk. Lise Sk. Mahmut Şen Blv. Meral Sk. Mercan Sk. Meşale Sk. Nazar Sk. Okul Sk. Pamuk Sk. Saray Sk. Sağlık Sk. Sezer Sk. Tarih Sk. Ulus Sk. Vatan Sk. Yağmur Sk. Yıldız Sk. Zirve Sk. Zümrüt Sk. Çıkmaz Sk. Şafak Sk. Şehit Er Fırat Lokmacı Sk. Şehit Er Mehmet Aydın Sk. Şehit Er İlhan Apaydın Sk. Şirin Sk. Okulyanı Sk. Pazar Yeri Sk. Avcı Cd. Kıraç Sk. Meltem Sk. Türk Sk. Hisar Sk. Mevsim Sk. Ozan Sk. Kanuni Sk. Kavak Sk. Sanayi Bölgesi Sk. AKÇAKÜME EVLER SOKAK 218 249 ova yolu 1 ) Ahatlar Mh. ( Ahatlar Sk. Aşağı Sk. ) Akçaköy Mh. ( Aydın Ödemiş Yolu 1056. Sk. Orta Sk. Kayalık Sk. Büyükormanlar Sk. Küçükormanlar Sk. ) Baklaköy Mh. ( ova yolu ) Başçayır Mh. ( Başçayır Köyü Yolu Çarşı Sk. Biciler Sk. Güllü Köy Sk. Yaka Sk. Hocalar Sk. Yağcılar Sk. ) Cumayanı Mh. ( Cumayanı Sk. Cefarlar Sk. Cumayanı 1. Sk. Kıryaka Sk. ) Gökkiriş Mh. ( Gökkiriş Sk. Arıkbaşı Sk. Ağalar Sk. Çobanlar Sk. ) Gündoğan Mh. ( Gündoğan Sk. ) Ilıdağ Mh. ( Ilıdağ Sk. ) Karatepe Mh. ( Karatepe Sk. Kösealan Sk. ) Ketenyeri Mh. ( Ketenyeri Sk. İmamlar Sk. ) Kıran Mh. ( Kıran Sk. Kıran 1. Sk. ) Kızılcaköy Mh. ( Kızılcaköy Sk. Bitler Sk. Armutalan Sk. ) Kızılcayer Mh. ( 504 710 SOK ) Menteşeler Mh. ( Menteşeler Sk. ) Mezeköy Mh. ( Mezeköy Sk. Mezeköy Mh. ) Ovaköy Mh. ( 4.ovaköy sk. Veziroğlu Sk. ) Sarıçam Mh. ( Sarıçam Sk. Kestane Sk. SARIÇAM SOK ) Uzundere Mh. ( Uzundere Sk. Keller Sk. Köseler Sk. Hüseyinciler Sk. ) Yavuzköy Mh. ( Denizli Aydın Yolu Yavuzköy Sk. Kanal Köprüsü ) Soğukkuyu Mh. ( Alimolla Sk. Anıt Sk. Bayraklı Sk. Denktaş Sk. Değirmen Sk. Ege Sk. Esen Sk. Eylül Sk. Gabay Arka Sk. Gabay Sk. Gamze Sk. Gar Sk. Güney Ddy. Sk. Güney Kozanoğlu Sk. Güney Çağlayan Sk. Hamam Sk. Karanfil Sk. Kardelen Sk. Kore Gazi Sk. Kuzey Kozanoğlu Sk. Kuzey Çağlayan Sk. Lale Sk. Manolya Sk. Menekşe Sk. Mesut Sk. Papatya Sk. Paşa Sk. Sağlık Ocağı Sk. Stad Sk. Tarım Sk. Tomurcuk Sk. Türkoğlu Sk. Yaprak Sk. Yasemin Sk. Çay Kenarı Sk. Çeşme Sk. Çiftlik Cd. Çimen Sk. İstasyon Cd. Şelale Sk. Şen Sk. Batı Park Cd. Eski Aydın Nazilli Cd. Yonca Sk. Petek Sk. Kurtuluş Sk. Tütün Sk. Yiğit Sk. Gümüş Sk. Doktor Ahmet Koç Sk. Çınar Sk. Nisan 19. Sk. Çarşı Mh. Başçayır Cad. BAŞÇAYIR CD. ) Serdaroğlu Mh. ( Akan Sk. Arı Sk. Aslan Sk. Badem Sk. Bahçe Sk. Bereket Sk. Beyazgül Sk. Bülbül Sk. Cem Sk. Cennet Sk. Ceylan Sk. Dalama Cd. Derman Sk. Dost Sk. Ekin Sk. Firuze Sk. Gazi Sk. Gelincik Sk. Güneş Sk. Güçlü Sk. Ihlamur Sk. Kahraman Sk. Kale Sk. Kaplan Sk. Karınca Sk. Kevser Sk. Marmara Sk. Mevlana Sk. Meşrutiyet Sk. Mutlu Sk. Sabır Sk. Sağlam Sk. Soydan Sk. Ulu Sk. Yaren Sk. Yıldırım Sk. Zeybek Sk. Şahin Sk. Şeker Sk. Şimşek Sk. Başçayır Cd. 100. Yıl Cd. Sur Sk. Yeşil Sk. Güven Sk. Harman Sk. 51. Sk. Yunus Emre Sk. Aynakadın Küme Evleri SAHA SOKAK Deniz Sk. ova1 sokak Köy yolu OVA YOLU ) Altıeylül Mh. ( Başaran Sk. Emniyet Sk. Gülden Sk. Güvercin Sk. Kanarya Sk. Martı Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Pamuklu Sk. Soylu Sk. Tahir Aydın Sk. Takvim Sk. Zafer Sk. Zakkum Sk. Ömür Sk. Ünlü Sk. Kudret Sk. Güzel Sk. Sarıoğlu Küme Evleri Atakan Sk. Egemen Sk. Yayla Sk. Çayır Sk. ) Umurlu Mh. ( 3987 SK. 4050 SK. Sarıçam Cd. 4052 SK. Oğuz Bey Cd. Adnan Menderes Blv. 1060. Sk. Devlet Demir Yolu Cd. 3055. Sk. 3100. Sk. 3091. Sk. Osman Gazi Cd. 3092. Sk. Kavaklar Cd. 3027. Sk. 3063. Sk. Atatürk Blv. 1070. Sk. Yavuz Selim Cd. 3051. Sk. Turgutreis Cd. Mevlana Cd. 1003. Sk. 1005. Sk. 1009. Sk. 3034. Sk. 3059. Sk. 4048 SK. 3035. Sk. 3021. Sk. 3061. Sk. 1069. Sk. Namık Kemal Cd. 3985 SK. 3060. Sk. Sinan Paşa Cd. 1013. Sk. 1076. Sk. 3098. Sk. 1080. Sk. 2010. Sk. 3993 SK. 3123. Sk. 1008. Sk. Orhan Gazi Cd. 3103. Sk. 1064. Sk. 3067. Sk. Kahramanlar Cd. 3995 SK. 1004. Sk. 3065. Sk. 1099. Sk. Rıfat Tunçbilek Cd. 4054 SK. 3134. Sk. Cumhuriyet Cd. Meriç Cd. 3095. Sk. 1092. Sk. 1007. Sk. Mehmet Akif Cd. 2011. Sk. 1065. Sk. 2020. Sk. 1042. Sk. 3050. Sk. 1081. Sk. Emirdoğan Cd. 1049. Sk. Şehit Cemil Güder Cd. 3066. Sk. 3016. Sk. 2016. Sk. 3102. Sk. 3082. Sk. 3033. Sk. 2007. Sk. 1106. Sk. Zafer Cd. 3058. Sk. 2021. Sk. 1001. Sk. 3997 SK. 3097. Sk. 2018. Sk. 3053. Sk. 1077. Sk. 3064. Sk. 2004. Sk. 3057. Sk. 1012. Sk. 1071. Sk. 2005. Sk. 1079. Sk. 3936 SK. 3032. Sk. 3079. Sk. 3048. Sk. 1085. Sk. 2051. Sk. 1045. Sk. 3038. Sk. 1002. Sk. 3011. Sk. 3039. Sk. 3121. Sk. 3114. Sk. Hal Tesisi 1074. Sk. 3017. Sk. 1072. Sk. 3118. Sk. 1010. Sk. 1044. Sk. 3101. Sk. 3122. Sk. 3020. Sk. 2002. Sk. 3096. Sk. 1054. Sk. 3049. Sk. 3047. Sk. 3068. Sk. 3094. Sk. 4046 SK. 1078. Sk. 1041. Sk. 3077. Sk. 2045. Sk. 1096. Sk. 2003. Sk. 3013. Sk. 3023. Sk. 3030. Sk. Ahmet Yesevi Cd. Küme Evler 1. Küme Evleri 3979 SK. 1053. Sk. 1059. Sk. 1061. Sk. 1075. Sk. 1088. Sk. 1098. Sk. 4044 SK. 4127 3127. Sk. 3007. Sk. 3056. Sk. 3125. Sk. 3036. Sk. 3088. Sk. 3. Küme Evleri Recep Özder Cd. 1046. Sk. 1051. Sk. 1066. Sk. 1067. Sk. 1084. Sk. 1086. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1100. Sk. 2009. Sk. 1101. Sk. 1102. Sk. 1104. Sk. 1109. Sk. 1114. Sk. 2013. Sk. 2017. Sk. 2019. Sk. 2043. Sk. 2107. Sk. 3829 3014. Sk. 3015. Sk. 3018. Sk. 3019. Sk. 3022. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3029. Sk. 3044. Sk. 3045. Sk. 3052. Sk. 3069. Sk. 3075. Sk. 3081. Sk. 3093. Sk. 3086. Sk. 3105. Sk. 3112. Sk. 3119. Sk. Plevne Caddesi Plevne Cd. 3044 1043. Sk. 3031. Sk. 3143. Sk. 1019. Sk. ) Dalama Mh. ( köy yolu ) Aşağıkayacık Mh. Çayyüzü Mh. ( Kocakavak Sk. Sağıroğlu Sk. Merkez Sk. 6303 Sk. SAĞIROĞLU SOKAK ) Eğrikavak Mh. ( Daralanı Sk. Beyyurdu Sk. Uşak Pınar Sk. yol ) Emirdoğan Mh. Gölcük Mh. İmamköy Mh. ( Köyiçi Sk. Gölcük Sk. 35 SK ) Kuyucular Mh. Musluca Mh. ( Musluca Sk. ) Pınardere Mh. ( 3609 sk 3622 Sk. ) Serçeköy Mh. Terziler Mh. ( Terziler Sk. )
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3080552
- Saat : 12:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenecek bölgeler: Beyköy Mh. ( Sümbül Sk. Zeytin Sk. ÇAY KENARI SOK köprü sokak ova yolu ova yolu Portakal Sk. Palanga Sk. Fırın Sk. Atatürk Cd. 612. Sk. 620. Sk. Limon Sk. Göçmen Sk. Köprü Sk. 610. Sk. Cami Sk. ) Çiftlikköy Mh. ( ÇİFTLİK KÖY YOLU ova sokak çiftlik sok 60 sokak 60 sokak mezarlık cadde adnan menderes cad. Çiftlikköy sk Şehitler2. Sk. Şehitler1. Sk. Şehit Hatice Hatun 2. Sk. Şehit Hatice Hatun 3. Sk. Şehit Hatice Hatun Cd. Yörük Ali Efe Cd. Okul8. Sk. Okul7. Sk. Cumhuriyet4. Sk. Okul6. Sk. Okul5. Sk. Okul4. Sk. Okul1. Sk. Okul Cd. Mimar Sinan6. Sk. Mimar Sinan5. Sk. Mimar Sinan4. Sk. Mimar Sinan3. Sk. Mimar Sinan Cd. Mezarlık5. Sk. Mezarlık4. Sk. Mezarlık2. Sk. Mezarlık1. Sk. Mezarlık Cd. Cumhuriyet3. Sk. Cevdet Topçu Cd. Adnan Menderes7. Sk. Adnan Menderes 6. Sk. Adnan Menderes4. Sk. Adnan Menderes 3. Sk. 689. Sk. 672. Sk. 670. Sk. 668. Sk. 60 664. Sk. Şehitler Cd. Adnan Menderes 3. Kurtuluş Sk. Adnan Menderes Cd. 691. Sk. 674. Sk. 662. Cd. ) Umurlu Mh. ( Küme Evler-2. Küme Evleri 2095. Sk. 3145. Sk. 3829 2108. Sk. 2089. Sk. 2071. Sk. 2058. Sk. 2053. Sk. 2052. Sk. 2049. Sk. 2048. Sk. 2047. Sk. 2042. Sk. 2040. Sk. 2038. Sk. 2032. Sk. 2036. Sk. 2030. Sk. 2029. Sk. 1109. Sk. 2009. Sk. 1006. Sk. Kanyaşı Küme Evleri 4154. Sk. 3819. Sk. 3140. Sk. 3138. Sk. 3137. Sk. 3136. Sk. 4127 2093. Sk. 2054. Sk. 2022. Sk. Küme Evler 1. Küme Evleri Sanayi Cd. 2110. Sk. 2103. Sk. 2072. Sk. Umurbey Cd. Barbaros Cd. Kumalanı Cd. 2100. Sk. 2094. Sk. 2092. Sk. 2091. Sk. 2087. Sk. 3001. Sk. 3077. Sk. 2086. Sk. 2046. Sk. 2027. Sk. 3004. Sk. 2068. Sk. 2051. Sk. 2025. Sk. 2085. Sk. 2079. Sk. 2026. Sk. 2005. Sk. 2004. Sk. 2034. Sk. 2037. Sk. 3076. Sk. 2050. Sk. 2066. Sk. 3003. Sk. Ozan Yaoı Kooperatifi 2021. Sk. 2077. Sk. 2023. Sk. Zafer Cd. 2007. Sk. 2074. Sk. 2062. Sk. 2080. Sk. 2060. Sk. Cumhuriyet Cd. Fevzi Çakmak Cd. 2064. Sk. 2031. Sk. Türkocağı Cd. Beyazıt Cd. 2069. Sk. 2010. Sk. 2067. Sk. Denizli Aydın Yolu Namık Kemal Cd. 2061. Sk. 2083. Sk. 2028. Sk. Yavuz Selim Cd. 2070. Sk. 2024. Sk. 3012. Sk. Atatürk Blv. 2084. Sk. 3005. Sk. 3009. Sk. 2056. Sk. 2057. Sk. Adnan Menderes Blv. 2063. Sk. Fatih Cd. denizli yolu serçeköy küme evler-2 KÜME EVLER -2 ) Serdaroğlu Mh. ( YAŞBAHÇE MEVKİİ Aynakadın Küme Evleri ) Soğukkuyu Mh. Yavuzköy Mh. ( Yavuzköy Sk. ) Ovaköy Mh. ( köy yolu KÖY YOLU yol Veziroğlu Sk. 3. Ovaköy Sk. Demiryolu Üstü Sk. 4.ovaköy sk. Aydın Cd. 2. Ovaköy Sk. 1. Ovaköy Sk. ) Koçak Mh. ( Koçak Sk. Aydın Ödemiş Yolu ) Kızılcayer Mh. Güzelköy Mh. ( Güzelköy Sk. ) Cumadere Mh. ( cumadere sokak Cumadere Sk. ) Serçeköy Mh. ( Serçeköy Sk. ) Pınardere Mh. ( 3609 sk ) Ortaköy Mh. ( Ortaköy Sk. ) Kuyucular Mh. ( Kuyucular sokak İstasyon Sk. Kuyucular Sk. ) Kocagür Mh. ( Kocagür Sk. Denizli Cd. ) İlyasdere Mh. ( İlyasdere Sk. ) Gölcük Mh. Emirdoğan Mh. ( EMİRDOĞAN SOKAK Emirdoğan Sk. ) Çayyüzü Mh. ( Umurlu OSB 27. Sk. ) Aşağıkayacık Mh. ( Merkez Sk. 6105 sk. ) Yılmazköy Mh. ( Alp Elektronik ) Şahnalı Mh. ( Şahnalı Sk. ) Ata OSB Kozalaklı Mh. ( Kozalaklı Sk. ) Dalama Mh. Baklaköy Mh. ( Baklaköy Sk. )
İncirliova'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3081694
- Saat : 9:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenecek bölgeler: Acarlar Mh. Yazıdere Mh. ( Yazıdere Sk. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3081707
- Saat : 10:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Etkilenecek bölgeler: Akbük Mh. ( 5222. Sk. 5223. Sk. 5725 Cd. 5221. Sk. )