93. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) yer alan Çiğli Belediyesi standı, açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Teknoloji odaklı yapay zeka atölyeleri ve ay yolculuğu simülasyonu gibi dikkat çekici etkinlikler, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da fuarın, Çiğli’yi tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Çiğli Belediyesi standına yoğun ilgi

93. İzmir Enternasyonal Fuarı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açılışını yapmasıyla başladı ve fuarda yer alan Belediyeler Sokağı’ndaki Çiğli Belediyesi standı, ilk gününden itibaren ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çiğli Belediyesi, fuar boyunca teknoloji temalı atölyeler, yapay zeka uygulamaları ve ay yolculuğu simülasyonu gibi yenilikçi etkinliklerle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Etkinlikler ve deneyimler

Çiğli Belediyesi standı, farklı yaş gruplarına hitap eden çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Özellikle teknoloji temalı yapay zeka atölyesi ve ay yolculuğu simülasyonu, katılımcıların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı. Vatandaşlar, bu etkinlikler sayesinde Çiğli Belediyesi’nin kültürel, sanatsal, eğitimsel ve sportif alanlardaki hizmetlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Çocuklar ve yetişkinler, standda hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirdi.

Başkan Yıldız'dan ziyaretçilere sıcak karşılama

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, fuar alanındaki standı ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilendi. Başkan Yıldız, ziyaretçilerle sohbet ederek belediyenin projeleri hakkında bilgi verirken, çocuklara Fen ve Teknoloji Deney Seti, Matematik seti, puzzle ve zeka küpü gibi çeşitli hediyeler dağıttı. Standdan ayrılan çocuklar ve aileleri, Başkan Yıldız'ın sıcak karşılamasından ve sunulan etkinliklerden oldukça memnun kaldı.

“Çiğli’yi dünyaya tanıtıyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, fuarda yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yıldız, “İzmir Enternasyonal Fuarı, belediyemizin projelerini ve hizmetlerini tanıtmak için bize büyük bir fırsat sunuyor. Çiğli Belediyesi olarak, bu fuarda yer alarak ilçemizin gelişimini ve sunduğumuz hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. İlk günden itibaren standımıza olan yoğun ilgi bizi çok sevindirdi. Hem çocuklarımız hem de yetişkinler, standımızda oldukça keyifli zaman geçirdi” dedi.

Çiğli'nin güzellikleri fuarda tanıtılıyor

Başkan Yıldız, Çiğli’nin doğal ve tarihi zenginliklerini de fuar aracılığıyla tanıtma fırsatı bulduklarını vurguladı. “İlçemiz, içerisinde barındırdığı Kuş Cenneti, Sasalı Kent Ormanı, Çamaltı Tuzlası ve Leukai Antik Kenti gibi görülmeye değer birçok yere sahip. Fuarda ziyaretçilerimize bu güzellikleri tanıtarak ilçemizi daha yakından tanımalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Başkan Yıldız, 9 Eylül’e kadar devam edecek fuarda tüm İzmirlileri Çiğli Belediyesi standını ziyaret etmeye davet etti.