Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki JASAT Timleri, 1 yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarla bin 111 aranan şahsı yakalayarak önemli bir başarıya imza attı.

JASAT'ın başarılı çalışmaları

Aydın'da JASAT Timleri tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, 237 hırsızlık, 43 dolandırıcılık, 8 öldürme, 12 yağma, 49 yaralama gibi toplamda bin 460 olay aydınlatıldı. Bu kapsamda, farklı suçlardan aranan 1.111 şahıs yakalandı.

Aranan suçluların dağılımı

Yakalanan şahıslar arasında 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 604 kişi, 5-10 yıl arası ceza ile aranmakta olan 290 kişi, 10-20 yıl arası ceza ile aranmakta olan 163 kişi ve 20 yıl üzeri ceza ile aranmakta olan 54 kişi yer alıyor.