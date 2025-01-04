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Kazanın ardından yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Efraim Kavak, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ancak Kavak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde B.A. (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, A.F.D. (21) yönetimindeki 60 FK 312 plakalı Honda marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Fiat Tofaş, adeta hurda yığınına dönerken, araçta bulunan sürücü B.A., yanındaki Efraim Kavak (22) ve B.Ş. (28) yaralandı.

Tokat ’ın Erbaa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kaza sında, Fiat Tofaş’ın Honda marka araca çarpması sonucu 22 yaşındaki Efraim Kavak hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

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