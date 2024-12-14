Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, bir araçta 10 düzensiz göçmen ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Şüpheli organizatöre 9 bin TL para cezası kesilirken, düzensiz göçmenlere toplamda 182 bin TL ceza uygulandı.

Germencik'te başarıyla gerçekleştirilen operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Germencik Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla 10 düzensiz göçmen ve organizatörü yakaladı. Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı GKİT Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nın koordineli çalışması sonucu gerçekleştirildi.

Düzensiz göçmenler ve organizatörün yakalanması

Yol kontrol noktasında durdurulan araçta, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 10 düzensiz göçmen ile onları taşıyan organizatör M.A. yakalandı. Araç sürücüsü M.A., jandarma tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ceza ve adli süreç

Yapılan incelemeler sonucunda, düzensiz göçmenlere toplam 182 bin 672 TL, organizatör M.A.’ya ise 9 bin 094 TL idari para cezası uygulandı. Göçmenler, ilgili yasal işlemler için GÖKSEM’e teslim edilirken, organizatör hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi