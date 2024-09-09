Aydın'da 10 Eylül Salı günü, şehre bağlı çeşitli mahallelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır. Kesintilerin detayları ise aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Kesinti bilgileri ve etkilenen bölgeler

Kesinti Süresi: 10:00 - 15:00

10:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Yaylalı Mh. (Yaylalı Sk.)

Yenipazar'da elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 09:00 - 13:00

09:00 - 13:00 Etkilenen Mahalleler: Hükümet Mh. Sarıçam Mh. Yavuzköy Mh. Altıeylül Mh. Alanlı Mh. Dalama Mh. Gödrenli Mh. Kırıklar Mh. Kurtuluş Mh. Güney Mh. Atça Mh. Uzunlar Mh. Yağdere Mh. Eskihisar Mh. Güvendik Mh. Kabaca Mh. Kavaklı Mh. Malgaçemir Mh. Malgaçmustafa Mh. Salavatlı Mh. Hisar Mh. Rekmez Mh. Zafer Mh. Beşeylül Mh. Alhan Mh. Alioğullar Mh. Çavdar Mh. Çulhan Mh. Dereköy Mh. Direcik Mh. Donduran Mh. Eğridere Mh. Hamzabali Mh. Karaçakal Mh. Karacaören Mh. Koyunlar Mh. Paşaköy Mh. Yeni Mh. Doğu Mh. Çarşı Mh.



Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Etkilenen Mahalleler: Atça Mh. Şirinevler Mh. Dumlupınar Mh. Çapahasan Mh. Çapahasan Mh. (Ek kesinti) Şirinevler Mh. (Ek kesinti)



Karpuzlu'da elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 10:00 - 14:00

10:00 - 14:00 Etkilenen Mahalleler: Gölcük Mh. Akçaabat Mh. Bayraktepe Mh. Ulukonak Mh.



Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Etkilenen Mahalleler: Karaova Mh. (Çeşitli sokaklar)



Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 09:00 - 15:00 09:30 - 10:00 10:30 - 11:00 12:30 - 13:00 14:00 - 14:30 16:00 - 16:30 17:00 - 17:30

Etkilenen Mahalleler: Ovaeymir Mh. Gödrenli Mh. Zeytinköy Mh. Ambarcık Mh. Dalama Mh.



Kesintilerin amacı ve önemi

Bu planlı elektrik kesintileri, elektrik şebekelerinin daha güvenilir ve etkili çalışabilmesi için gerekli bakım ve yenileme işlemlerini içermektedir. Vatandaşların, belirtilen saatlerde enerji kesintileri yaşayabilecekleri bölgelerde tedbirli olmaları ve günlük planlarını bu doğrultuda yapmaları tavsiye edilmektedir.

Kesintilerle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.