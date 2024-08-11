Aydın’ın iki ilçesinde, 11 Ağustos 2024 Pazar günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., Efeler ve Çine ilçelerinde gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Vatandaşlar, kesintilere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.

Efeler'de elektrik kesintisi

Tarih: 11 Ağustos 2024 Pazar

11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 10:00 - 11:00 Etkilenecek Bölgeler: Ata OSB, Kocagür Mahallesi

10:00 - 11:00 Saat: 10:30 - 12:30 Etkilenecek Bölgeler: Kocagür Mahallesi (Kocagür Sk. Denizli Cd.), Ata OSB, Umurlu Mahallesi, Serçeköy Mahallesi (Serçeköy Sk. Denizli Aydın Yolu), Pınardere Mahallesi (3609 Sk.)

10:30 - 12:30

Çine'de elektrik kesintisi

Tarih: 11 Ağustos 2024 Pazar

11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 12:00 - 18:00 Etkilenecek Bölgeler: Yolboyu Mahallesi (Yolboyu Merkez Sk. Aydın Muğla Yolu), Karakollar Mahallesi, Cumalı Mahallesi, Çaltı Mahallesi (Çaltı Merkez Sk.), Bucak Mahallesi

12:00 - 18:00