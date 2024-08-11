Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve üretici örgütleri, Yuntdağı bölgesinde küçükbaş hayvancılık ve antepfıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla önemli bir projeye imza attı. Proje, bölgedeki kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, ürünlerin işlenip paketlenmesi ve markalaşması yoluyla üreticilerin gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Yuntdağı’nın çeşitli mahallelerinde üreticilerle toplantılar düzenlendi. Yağcılar, Üçpınar ve Yuntdağyenice’de gerçekleştirilen bu toplantılarda, üreticilerin karşılaştığı zorluklar yerinde dinlendi. Toplantılara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan ve birçok belediye yetkilisi katıldı.

Üreticiler, özellikle kırmızı et üretimindeki dalgalanmalar gibi sorunlarını dile getirirken, Prof. Dr. Yusuf Kurucu, küçükbaş hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemine dikkat çekti. Proje sayesinde, üreticilerin kooperatifleşmesi desteklenerek ürünlerin daha iyi pazarlanması ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu çabaların, bölge ekonomisinin canlanmasına ve üreticilerin gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.