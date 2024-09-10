Aydın ilinde 11 Eylül 2024 tarihinde, çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. Bu kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır. ADM elektrik tarafından güncellendi.
İşte gün boyunca etkilenmesi beklenen bölgeler ve detaylar:
Didim - Ak ve Yeniköy Mahalleleri
- Kesinti ID: 3089199
- Saat: 09:30 - 15:30
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Ak Mahallesi
- Yeniköy Mahallesi (1933. Sk., 1835. Sk., Aksakallılar Cd., 8104 Sk., 1920. Sk., 1834. Sk., Türkmenistan Cd., 1161. Sk., 7299 Sk., 1101. Sk., 1100. Sk., 1096. Sk., 1095. Sk., 1092. Sk., 1091. Sk., Aşkabat Cd., 1088. Sk., 1090 Sk.)
Nazilli - Cumhuriyet Mahallesi (Kısmi)
- Kesinti ID: 3089377
- Saat: 09:00 - 10:30
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Ziya Gökalp Cd.
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- Sk., 179. Sk., 183. Sk., 191. Sk., 195. Sk., 201. Sk., 268. Sk., 302. Sk., 306/1. Sk.
Nazilli - Cumhuriyet Mahallesi (Devam)
- Kesinti ID: 3089378
- Saat: 10:30 - 12:00
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- 268. Sk., 183/1. Sk., 304/1. Sk., 304. Sk., 302/1. Sk., 302. Sk., 201. Sk., 193. Sk., 183. Sk.
Nazilli - Yeşilyurt Mahallesi
- Kesinti ID: 3089379
- Saat: 13:00 - 14:00
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- 75. Yıl Blv.
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- Sk., 1157. Sk.
- Cumhuriyet Mahallesi (173. Sk., 193. Sk., 205. Sk., 205/1. Sk., 207. Sk., 304. Sk., 304/1. Sk., 304/2. Sk., 306. Sk., 306/1. Sk., 308. Sk., 372. Sk.)
Karpuzlu - Genel
- Kesinti ID: 3089919
- Saat: 10:00 - 15:00
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Ovapınarı Mh. (Dalibaltı Sk., Kuşçamı Sk., Boğagediği Sk., Ova Sk.)
- Ömerler Mh. (Ömerler Sk.)
- Koğuk Mh. (Koğuk Sk.)
- Hatıpkışla Mh. (Arapkırı Sk.)
- Güney Mh. (Çörtlen Sk., Güney Sk.)
- Ektirli Mh.
- Çobanisa Mh. (Çobanisa Köyü Yolu)
- Ulukonak Mh. (Ulukonak Sk.)
- Yeni Mh. (Kazım Karabekir Sk., Milas Cd., Kösekuyu Sk., Aşağı Sk., Yukarı Sk.)
- Bayraktepe Mh. (Atatürk Cd.)
- Abak Mh. (Orta Sk.)
Kuşadası - Kadıkalesi Mahallesi
- Kesinti ID: 3090124
- Saat: 09:00 - 13:00
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Güzelhisar Sitesi Küme Evleri
- Gülen Sitesi Küme Evleri
- Onur Sitesi Küme Evleri
- Enginkent Sitesi Küme Evleri
- Ege Yakası Sitesi Küme Evleri
- Keser Sitesi Küme Evleri
- Aydın Tur Sitesi Küme Evleri
- Deniz Cem Sitesi Küme Evleri
- Deniz Tur Sitesi Küme Evleri
Efeler - Ovaeymir Mahallesi
- Kesinti ID: 3090189
- Saat: 09:00 - 15:00
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- 26. Atatürk Sk., 25. Atatürk Sk., 14. Atatürk Sk., 42/1. Sk., 23 Atatürk Sk., 16 Atatürk Sk., 6. Atatürk Sk., 5. Fevziçakmak Sk., 2. Atatürk Sk., Yeniköy 1. Cd., Yunus Emre Cd., 44. Sk., 42. Sk., Cengiz Çelik Cd., Gaffar Okkan Cd., 29. Sk., İsmet İnönü Cd., 4. Sk., 3. Sk., İsmet Sezgin Blv., Kanal Cd., 42. Atatürk Sk.
Efeler - Alanlı Mahallesi
- Kesinti ID: 3091612
- Saat: 09:30 - 10:00
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Yenipazar Dalama Karayolu
Efeler - Konuklu Mahallesi
- Kesinti ID: 3091615
- Saat: 10:00 - 10:30
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Paşayaylası Sk., Merkez Sk.
- Danişment Mh.
Efeler - Konuklu ve Danişment Mahalleleri
- Kesinti ID: 3091617
- Saat: 11:00 - 11:30
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Konuklu Mh.
- Danişment Mh.
Efeler - Horozköy Mahallesi
- Kesinti ID: 3091693
- Saat: 12:00 - 12:30
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Horozköy Sk.
Efeler - Alatepe Mahallesi ve Horozköy Mahallesi
- Kesinti ID: 3091697
- Saat: 14:00 - 14:30
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Alatepe Sk.
- Horozköy Sk.
Efeler - Gözpınar Mahallesi
- Kesinti ID: 3091700
- Saat: 15:30 - 16:00
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Merkez Sk.
Efeler - Alanlı Mahallesi
- Kesinti ID: 3091705
- Saat: 15:00 - 15:30
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Alanlı Mahallesi (Köy Yolu)
Efeler - Sıralılar Mahallesi
- Kesinti ID: 3091707
- Saat: 16:30 - 17:00
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Sıralılar Sk.
Efeler - Zeybek Mahallesi
- Kesinti ID: 3091708
- Saat: 17:00 - 17:30
- Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- İzmir Blv.
Efeler - Zeybek Mahallesi (Tekrar)
- Kesinti ID: 309172
Kaynak: HABER MERKEZİ