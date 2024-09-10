Bunlar da ilginizi çekebilir

Aydın ilinde 11 Eylül 2024 tarihinde, çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. Bu kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır. ADM elektrik tarafından güncellendi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.