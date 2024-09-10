Portekiz spor basını, Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nu övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı. Özellikle Benfica'ya yeni transfer olan Aktürkoğlu'nun performansı, Portekizli futbol otoritelerince büyük ilgi gördü.

"Ağız sulandırdı"

Record ve Ojogo gazeteleri, Aktürkoğlu'nun müthiş performansını öne çıkararak onun Benfica'da büyük başarılara imza atabileceği yönünde yorumlar yaptı. Record gazetesi, "Kerem Aktürkoğlu'nun milli formasıyla büyük bir şov yaptığını" yazarken, Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle kulübün önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattığını belirtti. Gazete, oyuncunun Türkiye'nin galibiyetindeki kilit rolüne vurgu yaparken, "Ağız sulandırdı" manşetiyle performansını övdü.

"En alt liglerden Benfica'ya"

Ojogo ise "Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı ve Türkiye'yi zafere taşıdı." ifadesiyle oyuncunun başarısına dikkat çekti. Aktürkoğlu'nun hem sahada sergilediği futbol hem de maç sonrası yaptığı açıklamalarla gündem oluşturduğunu belirten gazete, "En alt liglerden Benfica'ya" sözlerine yer vererek, oyuncunun kariyerindeki büyük yükselişi öne çıkardı.

Abola gazetesi de oyuncunun galibiyetteki kilit rolünü vurgulayarak, "Türkiye'nin İzlanda galibiyetinde heyecan verici bir futbol oynadı" dedi. Gazete, özellikle Kerem'in Benfica'ya katıldıktan sonra büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve performansının beklentileri yükselttiğini belirtti.

"Uluslar Ligi'nden Bruno Lage'ye merhaba"

Publico ise Kerem Aktürkoğlu'nun performansını, "Uluslar Ligi'nden Bruno Lage'ye merhaba" başlığıyla ele aldı ve oyuncunun Benfica'da sol kanatta ikinci forvet pozisyonunda kullanılabileceğini ifade etti. Yorumlarda, Aktürkoğlu'nun ustaca bir futbolla Türkiye'yi galibiyete taşıdığı ve Benfica'nın yeni teknik direktörü Bruno Lage'ye iyi bir izlenim bıraktığına dair öngörülerde bulunuldu.

Portekiz basını, bu performansın ardından Benfica'nın Kerem'den büyük beklentilere sahip olduğunun altını çizdi ve oyuncunun Benfica'daki kariyerine parlak bir başlangıç yapmasını beklediğini belirtti.