Aydın’da 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü, Aydem Elektrik tarafından planlanan geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler, akşam saatlerine kadar birçok ilçede sürecek.

Karpuzlu'da elektrik kesintisi: Işıklar, Bayraktepe, Yeni, Tütünlük, Ulukonak, Ovapınarı, Ömerler, Koğuk, Hatıpkışla, Güney, Ektirli, Çobanisa, ve Abak mahallelerinde 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Söke'de elektrik kesintisi: Konak ve Yenikent mahallelerinde 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesinti de şebeke yenileme çalışmaları kapsamında planlandı.

Efeler'de elektrik kesintisi: Kardeşköy ve Kuyulu mahallelerinde 10:00-14:00 saatleri arasında, Ovaeymir ve Zeybek mahallelerinde ise 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. Ayrıca, Ata OSB bölgesinde 20:00-21:00 saatleri arasında kısa süreli bir kesinti planlanıyor.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi: Değirmendere Mahallesi’nde 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti de şebeke yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.