Aydın’da 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü, Aydem Elektrik tarafından planlanan geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler, akşam saatlerine kadar birçok ilçede sürecek.
Planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek bölgeler
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Karpuzlu'da elektrik kesintisi: Işıklar, Bayraktepe, Yeni, Tütünlük, Ulukonak, Ovapınarı, Ömerler, Koğuk, Hatıpkışla, Güney, Ektirli, Çobanisa, ve Abak mahallelerinde 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
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Söke'de elektrik kesintisi: Konak ve Yenikent mahallelerinde 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesinti de şebeke yenileme çalışmaları kapsamında planlandı.
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Efeler'de elektrik kesintisi: Kardeşköy ve Kuyulu mahallelerinde 10:00-14:00 saatleri arasında, Ovaeymir ve Zeybek mahallelerinde ise 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. Ayrıca, Ata OSB bölgesinde 20:00-21:00 saatleri arasında kısa süreli bir kesinti planlanıyor.
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Kuşadası'nda elektrik kesintisi: Değirmendere Mahallesi’nde 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti de şebeke yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
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Nazilli'de elektrik kesintisi: İsabeyli, Demirhan, Yaylapınar, Aydoğdu, ve Pınarbaşı mahallelerinde farklı saat dilimlerinde elektrik kesintileri planlanıyor. Bu kesintiler genellikle sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerine kadar sürecek.
Vatandaşların dikkatine
Vatandaşların, kesintiler sırasında mağduriyet yaşamamaları için önceden hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.