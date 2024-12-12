Aydın’da Perşembe günü parçalı bulutlu hava etkili olurken, akşam saatlerinde sıcaklık kademeli olarak düşecek ve nem oranı artacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte günün saatlik hava durumu:

15.00 - 18.00 arası:

Hava Durumu : Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 16°C (Hissedilen: 16°C)

16°C (Hissedilen: 16°C) Nem: %67

%67 Rüzgar Yönü: Batı

Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 6 km/sa

6 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 24 km/sa

18.00 - 21.00 arası:

Hava Durumu: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 12°C (Hissedilen: 12°C)

12°C (Hissedilen: 12°C) Nem: %84

%84 Rüzgar Yönü: Batı

Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 5 km/sa

5 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 20 km/sa

21.00 - 24.00 arası:

Hava Durumu: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 9°C (Hissedilen: 9°C)

9°C (Hissedilen: 9°C) Nem: %84

%84 Rüzgar Yönü: Batı

Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 2 km/sa

2 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 14 km/sa

Aydın’da Perşembe günü, gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Öğleden sonra hafif rüzgar eşliğinde sıcaklık 16°C seviyelerinde hissedilirken, akşam saatlerinde sıcaklık düşüşe geçerek 9°C’ye kadar inecek. Nem oranı özellikle akşam saatlerinde %84 seviyelerine ulaşacak. Rüzgar hızı ise gece yarısına doğru azalacak. Gece saatlerinde açık havada bulunmayı planlayanlar, hafif bir mont tercih ederek daha rahat bir akşam geçirebilir.