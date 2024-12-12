Hacettepe Üniversitesi, Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre üniversite hastanelerinde görevlendirilecek 165 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecek.
İlana başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Adli sicil kaydının temiz olması,
- Sağlık hizmetlerinde gece vardiyasında çalışmaya uygunluk,
- 18-35 yaş arasında olmak gibi kriterler bulunuyor.
Ayrıca, adayların temin edilen sağlık beyan formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.
Başvuru süreci ve tarihler
Başvurular, 12 Aralık - 26 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerindeki Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden yapılacak. İlgili platformda yalnızca bir pozisyon için başvuru yapılabilecek.
Değerlendirme ve sonuçların ilanı
Başvurular, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Sonuçlar, ilan bitiminden sonra 7 iş günü içerisinde Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri ve Personel Daire Başkanlığı resmi internet sitelerinde duyurulacak.
Başvuruların geçersiz sayılma durumları
- Eksik belge sunulması,
- İlan edilen şartların taşınmaması,
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumlarında başvurular geçersiz sayılacak ve hak kaybı yaşanacak.
Başvuru ve detaylar için Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri sitelerini ziyaret edebilirsiniz.