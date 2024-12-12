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Başvuru ve detaylar için Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumlarında başvurular geçersiz sayılacak ve hak kaybı yaşanacak.

Başvurular, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Sonuçlar, ilan bitiminden sonra 7 iş günü içerisinde Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri ve Personel Daire Başkanlığı resmi internet sitelerinde duyurulacak.

Değerlendirme ve sonuçların ilanı

Başvurular, 12 Aralık - 26 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerindeki Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden yapılacak. İlgili platformda yalnızca bir pozisyon için başvuru yapılabilecek.

Ayrıca, adayların temin edilen sağlık beyan formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

- 18-35 yaş arasında olmak gibi kriterler bulunuyor.

- Adli sicil kaydının temiz olması,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

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İlana başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şöyle:

Hacettepe Üniversitesi , Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre üniversite hastanelerinde görevlendirilecek 165 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecek.

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