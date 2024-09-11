Aydın’da 12 Eylül 2024 tarihinde çeşitli mahallelerde yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte kesintilerin detayları ve etkilenecek bölgeler:
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Nazilli'de elektrik kesintisi
- 08:30 - 10:00: Prof. Muammer Aksoy Mahallesi, Kesinti ID: 3089381
- 10:30 - 12:00: Sümer Mahallesi (479. Sk., 469. Sk., Hürriyet Cd., 483. Sk., Beş Eylül Cd., 473. Sk.), Kesinti ID: 3089383
- 12:00 - 13:30: Yeni Sanayi Mahallesi (OSB 6. Cd., 1032. Sk., 583. Sk., 581.), Kesinti ID: 3089385
- 14:00 - 15:30: Yeni Sanayi Mahallesi (553. Sk., 549. Sk., 1034. Sk., 1032. Sk.), Kesinti ID: 3089388
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Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- 09:00 - 13:00: Kadıkalesi Mahallesi (Güneş Tur Sitesi, Hatipoğlu Sitesi, Güzelhisar Sitesi, Haznedaroğlu Sitesi, Enginkent Sitesi, 4335 Sk.), Karaova Mahallesi (4514. Sk., 4528. Sk., 854/1 Sok., Palmiye Konutları, Selen Sitesi, Deniz Yolu Sitesi, Arıtur Kooperatifi, İrlandalılar 4. Blok Küme Evleri, Deniz Yolu Sk., 854/1. Sk., 856. Sk., Can Tur Sitesi, Artemis Sitesi, Halil Morel Sitesi, Gözdekent Sitesi, Alişah Sitesi, Nur Sitesi, İdareciler Sitesi (Şebboy Sk., Sümbül Sk., Papatya Sk., Menekşe Sk., Lale Sk., Karanfil Sk., Gül Sk., Davutlar Yolu 1. Sk., Akdeniz Otel Yolu Sk., Çiğdem Sk., Yıldız Sk., Neşem Sitesi, Murat Sitesi, Mert Sitesi, Karaova Sk., Kadıkalesi Sk., Mustafa Birden Sk., Kara Sk.))
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Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- 10:00 - 12:00: Hışımlar Mahallesi, Güre Mahallesi (Merkez Küme Evleri), Kesinti ID: 3090201
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Efeler'de elektrik kesintisi
- 09:00 - 15:00: Ovaeymir Mahallesi (İsmet İnönü Cd., 29. Sk., İsmet Sezgin Blv., Gaffar Okkan Cd., 26. Atatürk Sk., Kanal Cd., 3. Sk., 4. Sk., 23 Atatürk Sk., 42/1. Sk., 14. Atatürk Sk., 25. Atatürk Sk., 42. Atatürk Sk., Cengiz Çelik Cd., 44. Sk., 42. Sk., Yunus Emre Cd., Yeniköy 1. Cd., 2. Atatürk Sk., 5. Fevziçakmak Sk., 6. Atatürk Sk., 16 Atatürk Sk.), Kesinti ID: 3090358
- 09:30 - 10:00: Savrandere Mahallesi (Savrandere Sk.), Kesinti ID: 3091934
- 10:30 - 11:00: Böcek Mahallesi (Böcek Sk.), Savrandere Mahallesi (Savrandere Sk., Böcek sokak), Kesinti ID: 3091937
- 10:30 - 11:00: Eğrikavak Mahallesi (Daralanı Sk., Uşak Pınar Sk., yol Beyyurdu Sk.), Kesinti ID: 3091938
- 11:30 - 12:00: Eğrikavak Mahallesi (Merkez Sk.), Kesinti ID: 3091941
- 12:00 - 12:30: Tepeköy Mahallesi (Tepeköy Sk.), Kesinti ID: 3091943
- 14:00 - 14:30: Musluca Mahallesi (Musluca Sk.), Kesinti ID: 3091945
- 15:00 - 15:30: Terziler Mahallesi (Terziler Sk.), Kesinti ID: 3091946
- 15:00 - 15:30: Kadıköy Mahallesi (Kadıköy Sk.), Kesinti ID: 3091947
- 14:00 - 14:30: Yağcılar Mahallesi (Merkez Sk.), Kesinti ID: 3091948
- 16:00 - 16:30: Kadıköy Mahallesi (Kadıköy Sk.), Kesinti ID: 3091950
- 17:00 - 17:15: Kadıköy Mahallesi, Çiftlikköy Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Kesinti ID: 3091952
- 17:30 - 18:00: Merkez Bucağı Yeniköy Mahallesi, Kadıköy Mahallesi (köy yolu, ova yolu), Kesinti ID: 3091954
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Çine'de elektrik kesintisi
- 09:00 - 15:00: Seferler Mahallesi (Merkez Sk.), Kesinti ID: 3092030
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Efeler'de elektrik kesintisi
- 14:00 - 15:30: Kardeşköy Mahallesi (4996 Sk., Aşağı 5033/1, İzmir Blv., Kazak Kahve Sk., 5011/1, Orta Sk., Yeni Sk., İsmet Paşa Blv., Kanal Yolu Sk.), Şevketiye Mahallesi, Gerenkova Mahallesi (5103 Sk., İzmir-Aydın Otoyolu Köy Yolu), Acarlar Mahallesi (4 (Atatürk) 2. Sokak, 4. Sokak, 5111. Sk., 12. Yenikent Sk., 27. Atatürk Sk., 10. Atatürk Sk., 19. Yenikent Sk., 16. Yenikent Sk., 15. Yenikent Sk., 14. Yenikent Sk., 13. Yenikent Sk., 3008. Sk., 5033. Sk., 8. Yenikent Sk., 6. Yenikent Sk., 6. Atatürk Sk., 4. Atatürk Sk., 27. Yenikent Sk., 21. Yenikent Sk., 2. Yenikent Sk., 2. Atatürk Sk., 18. Yenikent Sk., 18. Atatürk Sk., 10. Yenikent Sk., 20. Yenikent Sk., Durmuş Ali Akcan Sk., Adnan Menderes Blv., 6. Sk., 37. Sk., 35. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 12. Sk., 10. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 29. Sk., 33. Sk.), Kızılcaköy Mahallesi, Kuyulu Mahallesi (4988 Sk.), Mimar Sinan Mahallesi (2451. Sk., 5010. Sk.), Sınırteke Mahallesi (Köklük Mevkii, Eski Aydın İzmir 2. Sk., Kanal Sınırteke Küme Evleri), Yazıdere Mahallesi (Yazıdere Sk.), Osmanbükü Mahallesi (Osmanbükü Sk.), Kesinti ID: 3092371
Kaynak: HABER MERKEZİ