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Afyonkarahisar’da bugün hava nasıl olacak? (11 Eylül 2024)

Aydın’da 12 Eylül 2024 tarihinde çeşitli mahallelerde yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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