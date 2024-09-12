Aydın’ın çeşitli ilçelerinde 13 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Aşağıda belirtilen saatler ve bölgelerde, enerji hizmetinde aksaklıklar meydana gelebilir. Aydem Elektrik (ADM) tarafından güncellendi

İşte kesintilerin detayları ve etkilenecek bölgeler:

Kesinti ID: 3089213

3089213 Saat: 09:30 - 15:30

09:30 - 15:30 Mahalleler: Ak - Yeniköy Mh. Sokaklar: 1090 Sk., 8104 Sk., 1920 Sk., 1834 Sk., Türkmenistan Cd., 1161 Sk., 7299 Sk., 1101 Sk., 1100 Sk., 1096 Sk., 1095 Sk., 1092 Sk., 1091 Sk., Aşkabat Cd., 1088 Sk., Aksakallılar Cd., 1835 Sk., 1933 Sk.

Ak - Yeniköy Mh.

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3089390

Saat: 08:30 - 10:00

Mahalleler: Yıldıztepe Mh. Sokaklar: 28. Sk., 4/2. Sk., 528. Sk., 629/3. Sk., 528/1. Sk., 530/1. Sk., 623. Sk., 625. Sk., 629. Sk., 627. Sk., 631. Sk., 631/1. Sk., 1472. Sk.

Kesinti ID: 3089392

Saat: 10:00 - 11:30

Mahalleler: Zafer Mh., Yıldıztepe Mh. Sokaklar Zafer Mh.: 85. Sk., 80. Sk., 87/1. Sk., 87/2. Sk. Sokaklar Yıldıztepe Mh.: 90. Sk., 81/1. Sk., 80/2. Sk., 61. Sk., 30/2. Sk., 30/1. Sk., 30. Sk.

Kesinti ID: 3089394

Saat: 11:30 - 13:00

Mahalleler: Yıldıztepe Mh., Zafer Mh. Sokaklar Yıldıztepe Mh.: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., 81/2. Sk., 112. Sk. Sokaklar Zafer Mh.: 87. Sk., 130. Sk., 142. Sk., 85. Sk.

Kesinti ID: 3089398

Saat: 13:00 - 14:30

Mahalleler: Yıldıztepe Mh., Zafer Mh. Sokaklar Yıldıztepe Mh.: 81/2. Sk., 104/1. Sk., 90. Sk. Sokaklar Zafer Mh.: 104. Sk., 85. Sk.

Kesinti ID: 3089402

Saat: 14:30 - 16:00

Mahalleler: Yıldıztepe Mh. Sokaklar: 106. Sk., 57. Sk., 61. Sk., 80. Sk., 80/2. Sk., 90. Sk., 51. Sk., 112/2. Sk., 90/1. Sk., 90/2. Sk., 51/1. Sk.



Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3090128

3090128 Saat: 09:00 - 13:00

09:00 - 13:00 Mahalleler: Karaova Mh. Sokaklar: Mustafa Birden Sk., Neşem Sitesi Küme Evleri, İdareciler Sitesi (Çiğdem Sk., Gül Sk., Karanfil Sk., Lale Sk., Menekşe Sk., Papatya Sk., Sümbül Sk., Şebboy Sk., İsmail Güzeliş Sk.), Alişah Sitesi Küme Evleri, Gözdekent Sitesi Küme Evleri, Halil Morel Sitesi Sk., Deniz Yolu Sk., Arıtur Kooperatifi Küme Evleri.

Karaova Mh.

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3090359

Saat: 09:00 - 15:00

Mahalleler: Ovaeymir Mh. Sokaklar: 4. Sk., İsmet İnönü Cd., 16 Atatürk Sk., 6. Atatürk Sk., 5. Fevziçakmak Sk., 2. Atatürk Sk., Yeniköy 1. Cd., Yunus Emre Cd., 42. Sk., 44. Sk., Cengiz Çelik Cd., Gaffar Okkan Cd., 23 Atatürk Sk., 42/1. Sk., 14. Atatürk Sk., 25. Atatürk Sk., 26. Atatürk Sk., 42. Atatürk Sk., Kanal Cd., 29. Sk., İsmet Sezgin Blv., 3. Sk.

Kesinti ID: 3091963

Saat: 09:30 - 11:00

Mahalleler: Adnan Menderes Mh., Çeştepe Mh. Sokaklar Adnan Menderes Mh.: 564. Sk., 562. Sk.

Kesinti ID: 3091964

Saat: 10:00 - 10:30

Mahalleler: Çayyüzü Mh. (Sağıroğlu Sokak), Umurlu Mh. (3044), Emirdoğan Mh., Aşağıkayacık Mh.

Kesinti ID: 3091968

Saat: 11:30 - 12:00

Mahalleler: Çeştepe Mh.

Kesinti ID: 3091970

Saat: 14:00 - 15:30

Mahalleler: Çeştepe Mh. (Çeştepe Ovası Küme Evleri Kavşak)

Kesinti ID: 3091975

Saat: 13:00 - 13:30

Mahalleler: Ortaköy Mh. (Ortaköy Sk.), Yukarıkayacık Mh. (Köyiçi Sk.)

Kesinti ID: 3091979

Saat: 14:30 - 15:00

Mahalleler: Yukarıkayacık Mh. (Yukaridere Sk.) Çanakkale'de 12 Eylül hava durumu | Mevsim geçişlerine dikkat

Kesinti ID: 3091982

Saat: 16:00 - 17:30

Mahalleler: Işıklı Mh. (Kuyulu Blv., Şirinevler 7 İzmir Blv.), Mimar Sinan Mh. (Ova Yolu Kuzeybatı Otoyol Cd., 2427. Sk., 2435. Sk., 2425. Sk., 2431. Sk.)

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3092021

3092021 Saat: 09:00 - 13:00

09:00 - 13:00 Mahalleler: Bağarası Mh., Yeniköy Mh., Çalışlı Mh. (Koçarlı Yolu) Sokaklar Bağarası Mh.: 14. Sk., Çalışlı Sk., 112. Sk., 100. Sk., 77. Sk., 106. Sk., 87. Sk., Adnan Menderes Cd., Kanal Yolu 39. Sk., 19. Sk., 15. Sk., Şehitler Cd., 49. Sk., 48. Sk., 63. Sk., 62. Sk., Fatih Cd., 45. Sk., 96. Sk., 65. Sk., 46. Sk., 6. Sk., 12. Sk., 10. Sk., 95. Sk., 98. Sk., 17. Sk., 78. Sk., Atatürk Cd., 79. Sk., 82. Sk., 55. Sk., 80. Sk., 76. Sk., 33. Sk., 25. Sk., Aydın Cd., 23. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 59. Sk., 94. Sk., 43. Sk., 13. Sk., 54. Sk., 91. Sk., 58. Sk., 60. Sk., 50. Sk., 3. Sk., 52. Sk., 29. Sk., 64. Sk., 53. Sk., 107. Sk., 32. Sk., 70. Sk., 31. Sk., 74. Sk., 104. Sk., 71. Sk., 24. Sk., 69. Sk., 26. Sk., 51. Sk., 7. Sk

Bağarası Mh., Yeniköy Mh., Çalışlı Mh. (Koçarlı Yolu)