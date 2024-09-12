Aydın’ın çeşitli ilçelerinde 13 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Aşağıda belirtilen saatler ve bölgelerde, enerji hizmetinde aksaklıklar meydana gelebilir. Aydem Elektrik (ADM) tarafından güncellendi
İşte kesintilerin detayları ve etkilenecek bölgeler:
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3089213
- Saat: 09:30 - 15:30
- Mahalleler: Ak - Yeniköy Mh.
- Sokaklar: 1090 Sk., 8104 Sk., 1920 Sk., 1834 Sk., Türkmenistan Cd., 1161 Sk., 7299 Sk., 1101 Sk., 1100 Sk., 1096 Sk., 1095 Sk., 1092 Sk., 1091 Sk., Aşkabat Cd., 1088 Sk., Aksakallılar Cd., 1835 Sk., 1933 Sk.
Nazilli'de elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3089390
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Saat: 08:30 - 10:00
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Mahalleler: Yıldıztepe Mh.
- Sokaklar: 28. Sk., 4/2. Sk., 528. Sk., 629/3. Sk., 528/1. Sk., 530/1. Sk., 623. Sk., 625. Sk., 629. Sk., 627. Sk., 631. Sk., 631/1. Sk., 1472. Sk.
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Kesinti ID: 3089392
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Saat: 10:00 - 11:30
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Mahalleler: Zafer Mh., Yıldıztepe Mh.
- Sokaklar Zafer Mh.: 85. Sk., 80. Sk., 87/1. Sk., 87/2. Sk.
- Sokaklar Yıldıztepe Mh.: 90. Sk., 81/1. Sk., 80/2. Sk., 61. Sk., 30/2. Sk., 30/1. Sk., 30. Sk.
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Kesinti ID: 3089394
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Saat: 11:30 - 13:00
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Mahalleler: Yıldıztepe Mh., Zafer Mh.
- Sokaklar Yıldıztepe Mh.: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., 81/2. Sk., 112. Sk.
- Sokaklar Zafer Mh.: 87. Sk., 130. Sk., 142. Sk., 85. Sk.
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Kesinti ID: 3089398
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Saat: 13:00 - 14:30
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Mahalleler: Yıldıztepe Mh., Zafer Mh.
- Sokaklar Yıldıztepe Mh.: 81/2. Sk., 104/1. Sk., 90. Sk.
- Sokaklar Zafer Mh.: 104. Sk., 85. Sk.
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Kesinti ID: 3089402
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Saat: 14:30 - 16:00
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Mahalleler: Yıldıztepe Mh.
- Sokaklar: 106. Sk., 57. Sk., 61. Sk., 80. Sk., 80/2. Sk., 90. Sk., 51. Sk., 112/2. Sk., 90/1. Sk., 90/2. Sk., 51/1. Sk.
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3090128
- Saat: 09:00 - 13:00
- Mahalleler: Karaova Mh.
- Sokaklar: Mustafa Birden Sk., Neşem Sitesi Küme Evleri, İdareciler Sitesi (Çiğdem Sk., Gül Sk., Karanfil Sk., Lale Sk., Menekşe Sk., Papatya Sk., Sümbül Sk., Şebboy Sk., İsmail Güzeliş Sk.), Alişah Sitesi Küme Evleri, Gözdekent Sitesi Küme Evleri, Halil Morel Sitesi Sk., Deniz Yolu Sk., Arıtur Kooperatifi Küme Evleri.
Efeler'de elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3090359
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Saat: 09:00 - 15:00
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Mahalleler: Ovaeymir Mh.
- Sokaklar: 4. Sk., İsmet İnönü Cd., 16 Atatürk Sk., 6. Atatürk Sk., 5. Fevziçakmak Sk., 2. Atatürk Sk., Yeniköy 1. Cd., Yunus Emre Cd., 42. Sk., 44. Sk., Cengiz Çelik Cd., Gaffar Okkan Cd., 23 Atatürk Sk., 42/1. Sk., 14. Atatürk Sk., 25. Atatürk Sk., 26. Atatürk Sk., 42. Atatürk Sk., Kanal Cd., 29. Sk., İsmet Sezgin Blv., 3. Sk.
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Kesinti ID: 3091963
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Saat: 09:30 - 11:00
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Mahalleler: Adnan Menderes Mh., Çeştepe Mh.
- Sokaklar Adnan Menderes Mh.: 564. Sk., 562. Sk.
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Kesinti ID: 3091964
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Saat: 10:00 - 10:30
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Mahalleler: Çayyüzü Mh. (Sağıroğlu Sokak), Umurlu Mh. (3044), Emirdoğan Mh., Aşağıkayacık Mh.
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Kesinti ID: 3091968
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Saat: 11:30 - 12:00
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Mahalleler: Çeştepe Mh.
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Kesinti ID: 3091970
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Saat: 14:00 - 15:30
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Mahalleler: Çeştepe Mh. (Çeştepe Ovası Küme Evleri Kavşak)
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Kesinti ID: 3091975
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Saat: 13:00 - 13:30
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Mahalleler: Ortaköy Mh. (Ortaköy Sk.), Yukarıkayacık Mh. (Köyiçi Sk.)
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Kesinti ID: 3091979
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Saat: 14:30 - 15:00
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Mahalleler: Yukarıkayacık Mh. (Yukaridere Sk.)
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Kesinti ID: 3091982
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Saat: 16:00 - 17:30
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Mahalleler: Işıklı Mh. (Kuyulu Blv., Şirinevler 7 İzmir Blv.), Mimar Sinan Mh. (Ova Yolu Kuzeybatı Otoyol Cd., 2427. Sk., 2435. Sk., 2425. Sk., 2431. Sk.)
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3092021
- Saat: 09:00 - 13:00
- Mahalleler: Bağarası Mh., Yeniköy Mh., Çalışlı Mh. (Koçarlı Yolu)
- Sokaklar Bağarası Mh.: 14. Sk., Çalışlı Sk., 112. Sk., 100. Sk., 77. Sk., 106. Sk., 87. Sk., Adnan Menderes Cd., Kanal Yolu 39. Sk., 19. Sk., 15. Sk., Şehitler Cd., 49. Sk., 48. Sk., 63. Sk., 62. Sk., Fatih Cd., 45. Sk., 96. Sk., 65. Sk., 46. Sk., 6. Sk., 12. Sk., 10. Sk., 95. Sk., 98. Sk., 17. Sk., 78. Sk., Atatürk Cd., 79. Sk., 82. Sk., 55. Sk., 80. Sk., 76. Sk., 33. Sk., 25. Sk., Aydın Cd., 23. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 59. Sk., 94. Sk., 43. Sk., 13. Sk., 54. Sk., 91. Sk., 58. Sk., 60. Sk., 50. Sk., 3. Sk., 52. Sk., 29. Sk., 64. Sk., 53. Sk., 107. Sk., 32. Sk., 70. Sk., 31. Sk., 74. Sk., 104. Sk., 71. Sk., 24. Sk., 69. Sk., 26. Sk., 51. Sk., 7. Sk