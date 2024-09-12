Bornova Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, 5066 Sokak'ta kaçak olarak inşa edilen duvarı yıkarak yolu tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’nın her köşesine ihtiyaç duyulan hizmetleri ulaştırmaya kararlı olduklarını belirtti.

"Sorunları hızla çözüyoruz"

Başkan Ömer Eşki, “Rafetpaşa Mahallesi’ndeki bu sorunu hızlıca çözerek yolu trafiğe açtık ve asfalt serimi yaparak yeniledik. Mahallelilerden gelen talepleri dikkate alarak hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Sabah ziyaretlerimizle talepleri yerinde görüp gereğini yapmaya devam edeceğiz.” dedi.