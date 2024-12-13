Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde 14 Aralık 2024 Cumartesi günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İlçelere göre detaylı kesinti bilgileri aşağıda verilmiştir.

İşte kesintilerin detayları:

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3174349

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Yalıköy Küme Evleri Atatürk Cd. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Ebecik Cd. Aslı Cd. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3174797

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızılcaköy Mh. ( Kızılcaköy Mh. sokak 5112 Mezarlık İçi Yolu )

Dereağzı Mh. ( Aydın Tire Yolu Dereağzı Sk. )

Kemer Mh.

Mimar Sinan Mh. ( 2429. Sk. 2425. Sk. 2427. Sk. )

Gerenkova Mh. ( 5103 Sk. KÖY YOLU )

Karabağ Mh. ( Karabağ Sk. )

Kurtuluş Mh.

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175118

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsabeyli Mh. ( 1123. Sk. 4054. Sk. 1434. Sk. 1424. Sk. 1411. Sk. 1134. Sk. 1130. Sk. 1109. Sk. 1103. Sk. 4052. Sk. 1019. Sk. 1007. Sk. 4445. Sk. 4017. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 4249. Sk. 4040. Sk. 4009. Sk. 1417. Sk. 1413. Sk. 1409. Sk. 1407. Sk. 1136. Sk. 1126. Sk. 1114. Sk. 1101. Sk. 1026. Sk. 1025. Sk. 1023. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. 1012. Sk. 1008. Sk. Hacı Ali Molla Cd. 1022. Sk. Kahraman Cd. 1112. Sk. 1011. Sk. 1042. Sk. 1050. Sk. 1046. Sk. Özbay Cd. 1110. Sk. 1036. Sk. 1121. Sk. 1118. Sk. 4021. Sk. 1120. Sk. Tevfik Bey Cd. 1020. Sk. Kazımkarabekir Cd. Ertuğrul Cd. Atatürk Blv. )

Demirhan Mh.

Yaylapınar Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175190

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Değirmendere Mh. ( 840. Sk. Oliva Villas Küme Evleri İğdeçik Boğazı 1. Sk. İğdecik Boğazı 2. Sk. 840. Sk. Sazdeğirmeni Yolu Sk. 840. Sk. Oliva Villas Küme Evleri İğdeçik Boğazı 1. Sk. İğdecik Boğazı 2. Sk. 840. Sk. Sazdeğirmeni Yolu Sk. )

Karaova Mh. ( 1869. Cd. 4702. Sk. 5887. Sk. 1869. Cd. 4702. Sk. 5887. Sk. )

Kirazlı Mh. ( 5860. Sk. 5860. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175193

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Aslı Cd. İsmail Hakkı Sk. Park Sk. Papatya Sk. Okul Sk. Lale Sk. Dere Cd. Ebecik Cd. Gap Cd. 3629. Sk. Karanfil Sk. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Demirci Sk. Ceylan Sk. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Aslı Cd. İsmail Hakkı Sk. Park Sk. Papatya Sk. Okul Sk. Lale Sk. Dere Cd. Ebecik Cd. Gap Cd. 3629. Sk. Karanfil Sk. Atatürk Cd. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Sevgi Sk. Demirci Sk. Ceylan Sk. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. 3624. Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175194

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntaş Mh. ( Yukarı Sk. KÖY YOLU Kovalan Sk. Bulgur Yaylası Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175195

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Aslı Cd. Karanfil Sk. Gap Cd. Ebecik Cd. Demirci Sk. Sevgi Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175196

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntaş Mh. ( Yukarı Sk. Bozdoğan Yatağan Yolu Orta Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175197

Saat : 16:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Ceylan Sk. Yalıköy Küme Evleri Toprak Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Aslı Cd. İsmail Hakkı Sk. Park Sk. Okul Sk. Papatya Sk. Lale Sk. Karanfil Sk. Gap Cd. Ebecik Cd. Dere Cd. Demirci Sk. Sevgi Sk. Rüzgar Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175200

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntaş Mh. ( Orta Sk. Beylikdere Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175204

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntaş Mh. ( Bozdoğan Yatağan Yolu Beylikdere Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175237

Saat : 6:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Türkmen Mh. ( 50. Yıl Cd. Bahçearası Sk. Ülgen Sk. İsmet İnönü Blv. 50. Yıl Cd. Bahçearası Sk. Ülgen Sk. İsmet İnönü Blv. )

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175381

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dağyeni Mh. ( İzmir-Aydın Otoyolu dağyeni köy yolu Asarcık Sk. DAĞYENİ ÇALIŞĞAN dağyeni DAĞYENİ Kovalan Mevkii Sk. )

Selatin Mh. ( koy yolu )

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175395

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Park Mh.

Yeni Mh.

İncirliova'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175433

Saat : 12:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Erbeyli Mh.

Sınırteke Mh. ( İzmir Aydın Yolu Eski Durak Cd. Yeni Durak Cd. )