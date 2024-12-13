Ödemiş Belediyesi, ilçedeki mahallelerdeki yol ve altyapı iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkmen Mahallesi’nde kilit parke taş döşeme çalışmaları devam ederken, Belediye Başkan Yardımcıları M. Cumhur Şener ve Metin Kıral, çalışmaların ilerleyişini yerinde inceledi.

Türkmen Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor

Ödemiş Belediyesi, hem merkez hem de kırsal mahallelerde cadde ve sokakların modern ve sağlıklı bir görünüme kavuşturulması için çalışmalarını hızlandırıyor. Türkmen Mahallesi’nde, özellikle altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla kilit parke taş döşeme işlemleri devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcıları Metin Kıral ve Cumhur Şener, Türkmen Mahalle Muhtarı Derya Özkök ile birlikte fen işleri ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Kıral, ilçedeki birçok mahallede yol iyileştirmeleri yapıldığını belirterek, şunları söyledi: “Türkmen, Zafer, Mimar Sinan ve Üç Eylül gibi mahallelerimizdeki yol sorunlarının farkındayız. Çukur ve çamur sorununu çözmek için söz verdik ve çalışmalarımızı hızlandırdık. Türkmen Mahallesi de bu sorunlardan nasibini almıştı. 2022’deki altyapı çalışmalarının ardından kazıların kapatılmaması sorunu başlattı. Nisan ayından itibaren 4 bin metrekare kilit parke taş döşemesi gerçekleştirdik.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği

Türkmen Mahallesi’nde yapılan çalışmalara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkısı oldu. Kıral, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın desteğiyle, 2 bin metrekare kilit parke taş temin ettik. Bu destekle mahallemizin yol sorununu çözmeye devam edeceğiz. Ödemiş halkının hak ettiği hizmeti sunmak için tüm bölgelerde çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi.

Mahalle muhtarından teşekkür

Türkmen Mahallesi Muhtarı Derya Özkök, altyapı çalışmalarından önce sokaklarının parke taşlarının söküldüğünü ve bu durumun mahalle sakinleri tarafından uzun süre mağduriyet yaratıldığını belirtti. Özkök, "Belediyemizin desteğiyle 8 ay içinde önemli bir yol kat ettik. Fen işleri ekibi her gün mahallemizde. Yeni yapılan kilit parke taş döşemeleriyle sokaklarımızın çehresi değişiyor. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz," ifadelerini kullandı.