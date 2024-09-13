Aydın'da 14 Eylül 2024 tarihinde, çeşitli bölgelerde gerçekleştirilecek şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik (ADM) tarafından güncellendi

Aşağıda belirtilen bölgelerde ve saat dilimlerinde elektrik kesintisi planlanmıştır:

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 06:00 - 12:00

06:00 - 12:00 Kesinti ID: 3090156

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle sabah saat 06:00'dan öğlen 12:00'ye kadar su kesintisi yaşanacak. Bölgedeki sakinlerin su ihtiyacını önceden planlamaları tavsiye edilir.

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 09:00 - 15:00

09:00 - 15:00 Kesinti ID: 3090362

Efeler ilçesinin Ovaeymir Mahallesi'nde bulunan çeşitli sokaklarda, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Etkilenen sokaklar arasında Kanal Caddesi, Atatürk Sokak ve Fevzi Çakmak Sokak gibi önemli noktalar bulunmaktadır. Mahalle sakinlerinin su ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları önemlidir.

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 10:00 - 15:00

10:00 - 15:00 Kesinti ID: 3093918

Söke ilçesinde, Yenidoğan, Özbaşı, Akçakonak, Gölbent ve Cumhuriyet Mahallelerinde 10:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Özellikle Özbaşı Sk., Ova Damları Sk., Gölbent Sk. ve diğer belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşların, su kesintisi süresince alternatif su kaynaklarını temin etmeleri önerilir.

Elektrik kesintileri, günlük yaşamı ve iş akışını olumsuz etkileyebilir. Bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmak için bazı önlemler alabilirsiniz. İşte elektrik kesintisine karşı alınabilecek önlemler:

1. Acil Durum Kiti Hazırlayın

El Feneri ve Yedek Piller : Elektrik kesintileri sırasında ışık kaynağı olarak kullanılabilir.

: Elektrik kesintileri sırasında ışık kaynağı olarak kullanılabilir. Kandil ve Mumlar : Ancak, açık ateş riskine karşı dikkatli kullanılmalıdır.

: Ancak, açık ateş riskine karşı dikkatli kullanılmalıdır. Batarya Çalışan Radyo: Elektrik kesintileri hakkında bilgi almak için.

2. Yedek Enerji Kaynağı

Jeneratör : Özellikle iş yerleri ve büyük evler için uygun olabilir.

: Özellikle iş yerleri ve büyük evler için uygun olabilir. Yedek Bataryalar veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı): Bilgisayar ve diğer kritik cihazlar için.

3. Elektrikli Cihazları Kapatın

Elektrik kesintisinden sonra ani güç geri dönüşleri cihazlara zarar verebilir. Bu yüzden, elektrik kesintisi sırasında bilgisayarlar ve diğer hassas cihazları kapatın.

4. Gıda ve Su Stoku

Elektrik kesintisi uzun sürerse, buzdolabı ve derin dondurucudaki gıdalar bozulabilir. Uzun süre dayanabilen gıdalar ve su stoğu yapmak faydalı olabilir.

Kesinti sırasında su temini de etkilenebilir, bu yüzden yeterli su bulundurmak iyi bir fikir olabilir.

5. Acil Durum Planı

Aile üyeleri ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak için bir plan oluşturun.

Elektrik kesintileri sırasında güvenli bir alan belirleyin.

6. Cihazları Koruma

Elektrik kesintileri sırasında ani voltaj dalgalanmalarına karşı cihazlarınızı koruyabilirsiniz.

7. Elektrik Kestiklerini Takip Edin

Elektrik kesintilerine neden olabilecek hava koşullarını takip edin.

Elektrik dağıtım şirketinin web sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden bilgi alın.

8. Enerji Verimliliği

LED ampuller kullanarak enerji tasarrufu sağlayın ve elektrik kesintisi durumunda minimum enerji tüketimi yapın.