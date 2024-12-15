Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde 15 Aralık 2024 Pazar günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte kesintilerin detayları:
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3174711
- Saat : 10:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeybek Mh. ( İzmir Blv. Aydın İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü IŞIKLI MÜCAVİR SOKAK 1530. Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175191
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Başladı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kirazlı Mh. ( 5860. Sk. 5860. Sk. )
Değirmendere Mh. ( Sazdeğirmeni Yolu Sk. 840. Sk. Oliva Villas Küme Evleri İğdeçik Boğazı 1. Sk. İğdecik Boğazı 2. Sk. 840. Sk. Sazdeğirmeni Yolu Sk. 840. Sk. Oliva Villas Küme Evleri İğdeçik Boğazı 1. Sk. İğdecik Boğazı 2. Sk. 840. Sk. )
Karaova Mh. ( 1869. Cd. 4702. Sk. 5887. Sk. 1869. Cd. 4702. Sk. 5887. Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175205
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dutağaç Mh. ( Dutağaç Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175208
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dutağaç Mh. ( Dutağaç Sk. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175447
- Saat : 9:00 - 14:00
- Durum : Başladı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Efeler Mh. ( Güvenlik Cd. 1441. Sk. 1443. Sk. 1442. Sk. 1436. Sk. 1417. Sk. Güvenlik Cd. 1441. Sk. 1443. Sk. 1442. Sk. 1436. Sk. 1417. Sk. 1414. Sk. Kavala Cd. Ege Cd. Devekıran Cd. 1444. Sk. 1437. Sk. 1418. Sk. 1416. Sk. 1415. Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175509
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tepecik Mh. ( Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Blv. Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Blv. )
Ata OSB
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175525
- Saat : 9:00 - 10:30
- Durum : Başladı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orta Mh. ( 235. Sk. 239. Sk. 253. Sk. 250. Sk. 242. Sk. Üst Sanayi Cd. Tekstil Blv. 247. Sk. 249. Sk. 231. Sk. Sanayi Cd. Denizli Cd. 233. Sk. 248. Sk. 238. Sk. 237. Sk. 244. Sk. 251. Sk. Egemenlik Blv. 241. Sk. 245. Sk. 243. Sk. 240. Sk. 235. Sk. 239. Sk. 253. Sk. 250. Sk. 242. Sk. Üst Sanayi Cd. Tekstil Blv. 247. Sk. 249. Sk. 231. Sk. Sanayi Cd. Denizli Cd. 233. Sk. 248. Sk. 238. Sk. 237. Sk. 244. Sk. 251. Sk. Egemenlik Blv. 241. Sk. 245. Sk. 243. Sk. 240. Sk. )
Ata Mh. ( Denizli Cd. Denizli Cd. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175530
- Saat : 10:45 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orta Mh. ( 244. Sk. Denizli Cd. Sanayi Cd. 231. Sk. 249. Sk. Tekstil Blv. Üst Sanayi Cd. 242. Sk. 247. Sk. 250. Sk. 235. Sk. 253. Sk. 239. Sk. 240. Sk. 243. Sk. 245. Sk. 241. Sk. 237. Sk. 238. Sk. 248. Sk. 251. Sk. Egemenlik Blv. 233. Sk. )
Ata Mh. ( Denizli Cd. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175532
- Saat : 13:00 - 14:15
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orta Mh. ( 245. Sk. 241. Sk. 238. Sk. 248. Sk. 244. Sk. 251. Sk. Egemenlik Blv. 233. Sk. Tekstil Blv. 253. Sk. 235. Sk. 250. Sk. 247. Sk. 242. Sk. Üst Sanayi Cd. 243. Sk. 240. Sk. Denizli Cd. Sanayi Cd. 231. Sk. 249. Sk. )
Ata Mh. ( Denizli Cd. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175536
- Saat : 14:30 - 15:15
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orta Mh. ( 231. Sk. Sanayi Cd. Denizli Cd. 250. Sk. 247. Sk. 242. Sk. 244. Sk. 251. Sk. 235. Sk. Egemenlik Blv. Üst Sanayi Cd. Tekstil Blv. 249. Sk. 233. Sk. 253. Sk. 248. Sk. )
Ata Mh. ( Denizli Cd. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175561
- Saat : 15:30 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orta Mh. ( Sanayi Cd. 235. Sk. 248. Sk. 231. Sk. 233. Sk. Tekstil Blv. 250. Sk. )